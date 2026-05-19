Las fuertes condiciones que Ancelotti le puso a Neymar antes de convocarlo al Mundial con Brasil

Neymar volvió a la órbita de selección de Brasil después de casi tres años de alejamiento, aunque su regreso estuvo lejos de ser automático. Antes de incluirlo en la lista definitiva para el Mundial 2026, Carlo Ancelotti mantuvo una charla privada con el delantero para explicarle cuál sería su nuevo lugar dentro del equipo.

Según reveló Globo Esporte, el entrenador italiano y Rodrigo Caetano, director deportivo de Brasil, realizaron una videollamada con Neymar días antes del anuncio oficial. Allí le dejaron en claro varias cuestiones sensibles: ya no sería el capitán de la selección y tampoco tendría asegurado un lugar como titular.

El aviso de Ancelotti a Neymar para el Mundial.

El aviso de Ancelotti a Neymar para el Mundial

Además, Ancelotti le explicó las nuevas reglas internas implementadas desde su llegada al seleccionado. Entre los cambios, también aparecieron límites vinculados a la exposición en redes sociales y modificaciones en dinámicas relacionadas con el entorno del plantel brasileño.

"Quiero ser claro y honesto: jugará si se lo merece", afirmó Ancelotti en conferencia de prensa después de confirmar la convocatoria. "Tiene el mismo rol y las mismas obligaciones que los otros 25 jugadores. Puede jugar, no jugar, entrar desde el banco o ser titular", agregó el DT italiano, dejando en claro que no habrá privilegios para el crack del Santos.

La respuesta de Neymar a las condiciones de Ancelotti

Hinchas celebran en Río de Janeiro el llamado de Neymar para el Mundial 2026 Neymar, actual delantero del Santos, reaccionó en vivo cuando Carlo Ancelotti oficializó la lista para el Mundial 2026. EFE

La predisposición de Neymar fue clave para destrabar la situación. Según trascendió, el delantero aceptó las condiciones y manifestó su voluntad de aportar desde cualquier rol. Ese gesto terminó de convencer a Ancelotti, que ya desde el viernes consideraba prácticamente cerrada su convocatoria para el Mundial.

En paralelo, la Confederación Brasileña de Fútbol también monitoreó de cerca el estado físico del atacante luego de las molestias musculares sufridas jugando para Santos frente a Coritiba. Tras descartar una lesión importante, Brasil decidió incluirlo en lugar de João Pedro. Incluso, después del anuncio oficial, Neymar le envió un mensaje personal a Ancelotti para agradecerle la confianza.