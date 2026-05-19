Tras dar la lista de Brasil, Ancelotti nombró a sus 6 candidatos a ganar el Mundial: ¿está Argentina?

Carlos Ancelotti presentó a los 26 convocados de la Verdeamarela para la Copa del Mundo. Además, enumeró a las selecciones que llegan como favoritas.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó hace rato y, esta vez, el que agitó el avispero fue Carlo Ancelotti. En un multitudinario evento en Río de Janeiro, el histórico entrenador presentó oficialmente la lista de 26 convocados de la Selección de Brasil y, además, se animó a dar sus candidatos.

La presentación del plantel del Scratch se realizó en medio de una enorme expectativa rodeada en torno a la incertidumbre por Neymar, que finalmente fue citado y disputará su cuarta Copa del Mundo. Luego del acto, el técnico italiano brindó una entrevista con O Globo y dejó en claro cuáles son, para él, las selecciones con más chances de alzar el título el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

Los candidatos de Ancelotti para el Mundial 2026 "Francia, Brasil, obviamente, Argentina, España, Portugal, Inglaterra", enumeró Carletto, que al instante explicó: "Muchos equipos, pero ninguno es perfecto", Entre todos esos nombres, la presencia de la Albiceleste no pasó desapercibida por el simple hecho de ser la vigente campeona del mundo.

Carlo Ancelotti Ancelotti incluyó a Argentina entre sus candidatas para el Mundial 2026. Foto: EFE

Qué dijo el seleccionador italiano sobre las chances de Brasil en la Copa del Mundo Ancelotti también profundizó sobre la idea que pretende construir en Brasil de cara al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Lejos de hablar de una selección ideal, puso el foco en otro aspecto que considera decisivo. "No es la lista perfecta, estoy seguro de eso, pero tengo que decir que no va a ganar la Copa del Mundo el equipo perfecto, el equipo perfecto no existe. La ganará el equipo más resiliente, y queremos ser el equipo más resiliente", sostuvo el exentrenador del Real Madrid.