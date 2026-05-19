Atento, Boca: mazazo para la Universidad Católica en plena definición del grupo de la Libertadores

Está claro que todos los focos en Boca apuntan al duelo trascendental ante Cruzeiro en la Bombonera. A pesar de estar tercero en el Grupo D con 6 puntos, el Xeneize depende de sí mismo para clasificar a octavos de la Copa Libertadores , aunque también sabe que ya no tiene margen de error.

En caso de perder ante los brasileños, que tienen un punto más, el equipo de Claudio Úbeda podría quedar eliminado en esta quinta fecha si es que Universidad Católica (otro con 7 unidades) vence a Barcelona de Ecuador, lo que sería un papelón sin precedentes. No obstante, desde Chile llegaron noticias que complican a los Cruzados en una semana clave.

El pasado fin de semana, Fernando Zampedri sufrió un tremendo rodillazo en la cara en la victoria 2-0 ante Deportivo Limanche. El delantero argentino, capitán y figura del conjunto trasandino, debió retirarse en ambulancia y, horas más tarde, se confirmó su durísima lesión.

Al ex Rosario Central, que había convertido el 1-0, le detectaron un traumatismo cráneo nasal. El club publicó el primer diagnóstico y avisó que "fue trasladado a la Clínica San Carlos de Apoquindo para exámenes preventivos". Pero lo cierto es que todavía no se sabe nada respecto a los tiempos de recuperación.

Qué dijeron desde Universidad Católica

Tras el partido, el entrenador Daniel Garnero fue el primero en dar detalles sobre el estado de Zampedri. "Hablé con Fer hace un ratito, lo vi consciente. Estaba bastante dañada la cara. Espero que no tenga ningún inconveniente para contar con él", reveló en conferencia de prensa.

En caso de confirmarse una lesión de gravedad, el goleador de 38 años, que lleva 12 goles en la misma cantidad de partidos por la liga chilena y uno en la Libertadores, podría perderse las últimas dos fechas: primero ante Barcelona en Chile y luego la visita a Boca, dos encuentros trascendentales para los Cruzados. Una de las posibilidades que se baraja es que juegue con protección (la famosa máscara), aunque habrá que esperar a ver qué dicen los médicos.