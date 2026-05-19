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Boca recibe a Cruzeiro en busca de poner un pie en los octavos de la Libertadores: hora y TV

El Boca de Claudio Úbeda no tiene margen de error y necesitar ganarle a la Raposa ante su gente para seguir con vida en el certamen continental.

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Boca recibe a Cruzeiro en un partido caliente.

Boca recibe a Cruzeiro en un partido caliente.

FotoBaires

Boca, que viene de sufrir duros golpes en las últimas semanas, recibirá este martes a Cruzeiro de Brasil por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que le permita seguir dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos de final.

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, que tendrá como colaborador desde el VAR a su compatriota Ángel Arteaga.

Boca necesita ganar y volver a darle una alegría a su gente

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que viene de quedar eliminado en el Torneo Apertura luego de caer en los octavos de final frente a Huracán y en condición de local, después de lo que había sido su muy buena primera fase.

Boca volvió a quedar afuera en la Bombonera: la cuarta vez en 14 meses. Esta vez, contra Huracán.
Boca volvió a quedar afuera en la Bombonera: la cuarta vez en 14 meses. Esta vez, contra Huracán.

Boca volvió a quedar afuera en la Bombonera: la cuarta vez en 14 meses. Esta vez, contra Huracán.

En la Copa Libertadores también sufrió duros reveses, debido a que cayó en sus últimas dos presentaciones (frente a Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, ambos de visitante), por lo que llega a este partido en el tercer lugar del Grupo D y casi sin margen de error.

De todas maneras, el Xeneize aún depende de sí mismo e incluso terminará primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos que le quedan.

Cómo llega Cruzeiro a la Bombonera

Cruzeiro, por su parte, lidera en el Grupo D con siete puntos junto a Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó sin goles en la última fecha.

Cruzeiro vs Palmeiras
Cruzeiro viene de empatar ante el l&iacute;der Palmeiras.

Cruzeiro viene de empatar ante el líder Palmeiras.

En el Brasileirao, los dirigidos por Artur Jorge están realizando una muy floja campaña en la que marchan decimoterceros e incluso están muy cerca de la zona de descenso.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Copa Libertadores
  • Grupo D
  • Boca (Arg) – Cruzeiro (Bra)
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)
  • VAR: Ángel Arteaga (Ven)
  • Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Palacios o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Fuente: NA

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