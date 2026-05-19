Boca recibe a Cruzeiro en busca de poner un pie en los octavos de la Libertadores: hora y TV

Boca , que viene de sufrir duros golpes en las últimas semanas, recibirá este martes a Cruzeiro de Brasil por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores , en busca de un triunfo que le permita seguir dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos de final.

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, que tendrá como colaborador desde el VAR a su compatriota Ángel Arteaga.

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que viene de quedar eliminado en el Torneo Apertura luego de caer en los octavos de final frente a Huracán y en condición de local, después de lo que había sido su muy buena primera fase.

Boca volvió a quedar afuera en la Bombonera: la cuarta vez en 14 meses. Esta vez, contra Huracán.

Boca volvió a quedar afuera en la Bombonera: la cuarta vez en 14 meses. Esta vez, contra Huracán.

En la Copa Libertadores también sufrió duros reveses, debido a que cayó en sus últimas dos presentaciones (frente a Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, ambos de visitante), por lo que llega a este partido en el tercer lugar del Grupo D y casi sin margen de error.

De todas maneras, el Xeneize aún depende de sí mismo e incluso terminará primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos que le quedan.

Cómo llega Cruzeiro a la Bombonera

Cruzeiro, por su parte, lidera en el Grupo D con siete puntos junto a Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó sin goles en la última fecha.

Cruzeiro vs Palmeiras Cruzeiro viene de empatar ante el líder Palmeiras. EFE

En el Brasileirao, los dirigidos por Artur Jorge están realizando una muy floja campaña en la que marchan decimoterceros e incluso están muy cerca de la zona de descenso.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Copa Libertadores

Grupo D

Boca (Arg) – Cruzeiro (Bra)

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)

VAR: Ángel Arteaga (Ven)

Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Palacios o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Fuente: NA