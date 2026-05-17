La fuerte decisión del DT de Cruzeiro a horas del duelo clave ante Boca por la Libertadores
Por la fecha 16 del Brasileirao, Cruzeiro se enfrentó al líder Palmeiras y rescató un empate en la previa al partido ante Boca en la Bombonera.
Boca Juniors se prepara para un partido determinante este martes frente a Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mientras el Xeneize necesita sumar para acomodarse en la tabla, en Brasil llamó la atención una fuerte decisión de Artur Jorge en la previa al viaje rumbo a Buenos Aires.
El entrenador de Cruzeiro no rotó jugadores y puso a lo mejor que tenía disponible este sábado frente a Palmeiras por la fecha 16 del Brasileirao. A pesar de la seguidilla de partidos y del desgaste físico, "La Raposa" afrontó el duelo ante el líder del campeonato con sus titulares y terminó rescatando un empate 1-1 en el Allianz Parque.
Cruzeiro no se guardó nada antes de visitar a Boca por la Libertadores
El conjunto visitante se había puesto en ventaja rápidamente gracias al gol de Keny Arroyo a los 10 minutos del primer tiempo, aunque Felipe Anderson marcó la igualdad definitiva para Palmeiras. Con este resultado, Cruzeiro quedó en el puesto 12 del torneo brasileño, todavía lejos de la pelea por los puestos de copas internacionales.
Ahora, todas las miradas están puestas en el choque ante Boca. El equipo de Claudio Úbeda marcha tercero en el Grupo D y sabe que el partido en la Bombonera puede marcar buena parte de su futuro en la Libertadores. Después del empate entre Cruzeiro y Universidad Católica, el Xeneize quedó obligado a sumar para no complicar sus chances de clasificación a octavos de final.
El once que paró Claudio Úbeda pensando en el duelo ante Cruzeiro
En paralelo, Úbeda empezó a delinear el posible equipo para enfrentar a los brasileños. La principal novedad pasó por la ausencia de Milton Giménez, quien arrastra una molestia en el tobillo y fue preservado en el entrenamiento del sábado. El equipo que probó el DT tuvo a Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ángel Romero.