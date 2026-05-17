La fuerte decisión del DT de Cruzeiro a horas del duelo clave ante Boca por la Libertadores

Por la fecha 16 del Brasileirao, Cruzeiro se enfrentó al líder Palmeiras y rescató un empate en la previa al partido ante Boca en la Bombonera.

El entrenador portugués tomó una decisión particular en el último partido de Cruzeiro por el Brasileirao.

Boca Juniors se prepara para un partido determinante este martes frente a Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mientras el Xeneize necesita sumar para acomodarse en la tabla, en Brasil llamó la atención una fuerte decisión de Artur Jorge en la previa al viaje rumbo a Buenos Aires.

El entrenador de Cruzeiro no rotó jugadores y puso a lo mejor que tenía disponible este sábado frente a Palmeiras por la fecha 16 del Brasileirao. A pesar de la seguidilla de partidos y del desgaste físico, "La Raposa" afrontó el duelo ante el líder del campeonato con sus titulares y terminó rescatando un empate 1-1 en el Allianz Parque.

Cruzeiro no se guardó nada antes de visitar a Boca por la Libertadores Cruzeiro vs Palmeiras El ecuatoriano Keny Arroyo convirtió el único gol de Cruzeiro en el empate 1-1 frente a Palmeiras. Cruzeiro Oficial

El conjunto visitante se había puesto en ventaja rápidamente gracias al gol de Keny Arroyo a los 10 minutos del primer tiempo, aunque Felipe Anderson marcó la igualdad definitiva para Palmeiras. Con este resultado, Cruzeiro quedó en el puesto 12 del torneo brasileño, todavía lejos de la pelea por los puestos de copas internacionales.

Ahora, todas las miradas están puestas en el choque ante Boca. El equipo de Claudio Úbeda marcha tercero en el Grupo D y sabe que el partido en la Bombonera puede marcar buena parte de su futuro en la Libertadores. Después del empate entre Cruzeiro y Universidad Católica, el Xeneize quedó obligado a sumar para no complicar sus chances de clasificación a octavos de final.