Escalofriante accidente de Álex Márquez en MotoGP: cómo se encuentra el piloto

El piloto español Álex Márquez protagonizó un fuerte accidente durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP luego de impactar contra la moto de Pedro Acosta, quien había sufrido un pinchazo mientras lideraba la carrera.

El incidente ocurrió en la entrada de la curva diez del circuito de Barcelona-Cataluña. Acosta tuvo un problema en la rueda trasera de su KTM RC16 y Márquez , que circulaba muy cerca, no pudo evitar el contacto y salió despedido de su Ducati Desmosedici GP26.

Tras el impacto, la moto del piloto español quedó seriamente dañada y algunas piezas alcanzaron al italiano Fabio Di Giannantonio, que también se vio involucrado en la acción.

Luego del accidente, Dirección de Carrera decidió detener la competencia con bandera roja para permitir la atención médica del piloto. Álex Márquez permaneció consciente y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado en ambulancia al centro médico del circuito.

Por su parte, Pedro Acosta regresó lentamente al box de KTM con ayuda de otros pilotos y con la rueda trasera de su moto visiblemente desinflada, lo que confirmó el problema mecánico que originó el incidente.

Como la carrera todavía no había completado los dos tercios de la distancia reglamentaria, las autoridades resolvieron realizar una nueva salida para completar trece vueltas más respetando el orden existente al finalizar la undécima vuelta.

Video: así fue el terrible accidente de Márquez

Fuerte accidente de Álex Márquez durante el Gran Premio de Cataluña Fuerte accidente de Álex Márquez durante el Gran Premio de Cataluña

El parte médico de Alex Márquez

Horas después del accidente, el equipo Gresini Racing difundió un comunicado oficial con el estado de salud del piloto español. “Álex Márquez sufre una fractura marginal de la vértebra C7 que se completará con una evaluación adicional la próxima semana. Fractura de la clavícula derecha; que se estabilizará con una placa y se someterá a cirugía hoy por parte del equipo del Hospital General de Cataluña”, señaló la escudería.

Márquez fue trasladado al Hospital General Universitario de San Cugat, en Barcelona, para ser intervenido quirúrgicamente por la fractura de clavícula. El propio piloto se encargó de llevar tranquilidad con un mensaje y una foto en sus redes sociales: "Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", escribió.