MotoGP: Alex Márquez ganó de punta a punta el GP de Jerez y logró su primera victoria de la temporada

El piloto español Alex Márquez ganó con autoridad el Gran Premio de España de MotoGP en Jerez y firmó su primera victoria de la temporada, en una carrera marcada por la caída de Marc Márquez, que perdió terreno clave en el campeonato.

Por otro lado, el italiano Marco Bezzecchi fue segundo y reforzó su liderazgo, mientras que el también italiano Fabio Di Giannantonio completó el podio.

El piloto de Gresini volvió a destacarse en el circuito gaditano, donde ya había triunfado el año pasado. Partió quinto, pero en la primera curva ya era tercero y rápidamente superó a Bezzecchi y a su hermano para tomar la punta. Desde allí controló el ritmo con solidez, gestionó los neumáticos y lideró de principio a fin sin dar opciones.

La carrera se definió temprano, cuando Marc Márquez, que había largado desde la pole y ganado la sprint, se cayó en la segunda vuelta en la curva 11. El incidente dejó el camino libre para Bezzecchi, que aseguró el segundo puesto y amplió su ventaja en el campeonato.

Video: Marc Márquez se cayó y abandonó el GP de España

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El italiano ahora le saca 11 puntos a su compañero Jorge Martín, que finalizó cuarto tras remontar desde el décimo lugar por una sanción. Di Giannantonio, tercero, también avanzó en la general y superó a Pedro Acosta.

Detrás de Martín terminaron Ai Ogura y Raúl Fernández, con el japonés adelantándolo en la última vuelta. Ambos superaron a Johann Zarco, mejor Honda del día, que perdió posiciones en el cierre.

Más atrás, Enea Bastianini y Fermín Aldeguer completaron la zona media, mientras que Acosta cayó por problemas en su KTM. Pecco Bagnaia abandonó por fallas técnicas. Las motos japonesas, salvo Zarco, volvieron a quedar relegadas y Marc Márquez suma su segunda caída del año y quedó a 57 puntos del líder Bezzecchi.

Fuente: NA