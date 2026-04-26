El polémico posteo de la cuenta oficial de Estudiantes de Río Cuarto contra sus jugadores que luego borraron

Tras la derrota ante Rosario Central, Estudiantes de Río Cuarto publicó un meme avivando la crisis deportiva del club y eso generó repudio en redes.

El clima en Estudiantes de Río Cuarto está lejos de ser el ideal. En medio de una muy floja campaña en el Torneo Apertura, el club cordobés sumó un nuevo y polémico episodio que rápidamente hizo ruido en redes sociales.

Todo se desató después de la derrota 1-2 frente a Rosario Central, un resultado que profundizó el mal momento futbolístico. Con apenas cinco puntos y comprometido en la zona de descenso. En su cuenta oficial de X, el León del Imperio publicó un meme en el que se veía a un cadáver con la camiseta del equipo, en una imagen oscura y provocadora.

En uno de los recuadros, además, aparecía una foto del plantel profesional, lo que generó una inmediata reacción negativa de los hinchas. Claro, muchos usuarios interpretaron la publicación como un mensaje directo hacia los futbolistas y eso generó una ola de comentarios negativos, incluso de los propios hinchas del elenco de Río Cuarto.

El tuit eliminado por Estudiantes de Río Cuarto tras el 1-2 ante Rosario Central La publicación en X de Estudiantes de Río Cuarto tras una nueva derrota del equipo: luego lo eliminaron. La publicación en X de Estudiantes de Río Cuarto tras una nueva derrota del equipo: luego lo eliminaron.

A raíz de eso, el club decidió eliminar el posteo, pero el daño ya estaba hecho. La situación dejó expuesto el clima interno y sumó un nuevo foco de conflicto en un momento deportivo muy complicado.