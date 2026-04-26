Qué necesita Boca para terminar primero en su zona y asegurarse la localía para octavos, cuartos y semi del Apertura

Los resultados de la fecha 16 jugaron a favor de Boca, que todavía tiene chances de definir todos los playoffs en la Bombonera. Igual, no depende de sí mismo.

El cierre de la fase regular del Torneo Apertura encuentra a Boca Juniors en un momento más que positivo. Con una racha de 14 partidos sin perder, el equipo de Claudio Úbeda ya se metió en los playoffs y empieza a mirar con atención otras cuestiones más ambiciosas.

En medio de ese escenario, hubo una certeza que llegó antes de tiempo: el elenco de Claudio Úbeda ya tiene asegurada la localía en los octavos de final. El empate sin goles entre Lanús y Central Córdoba terminó de sellar ese objetivo, aunque ahora va por otro mucho más importante.

La igualdad entre Estudiantes de La Plata (28) y Talleres de Córdoba (25) bajó a Boca al segundo lugar con 27 puntos. Incluso, el club de la Ribera podría caer al puesto tres si Vélez gana su partido pendiente (este lunes recibe a Unión en Liniers).

Plantel Boca Apertura 2026 @BocaJrsOficial

A esta altura, el detalle no es menor: el equipo que termine primero en la zona tendrá el beneficio de definir todas las instancias de playoffs como local hasta semifinales (la final es en cancha neutral), mientras que el escolta sólo mantiene esa ventaja hasta cuartos. En cambio, el tercero o cuarto dependerán de otros resultados para volver a ser locales más adelante.