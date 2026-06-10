Quiénes son los 6 jugadores que se irían de Boca tras la llegada del Vasco Arruabarrena

Mientras se analiza la llegada de refuerzos, la dirigencia de Boca prepara una limpieza del plantel y ya tiene seis apuntados para salir.

La confirmación de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador de Boca ya empieza a generar movimientos. Mientras el cuerpo técnico planifica el armado del plantel para la segunda parte de la temporada, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme también trabaja en una profunda renovación del grupo profesional.

La intención es reducir la cantidad de jugadores con poco rodaje y liberar espacio en la masa salarial para avanzar por incorporaciones de jerarquía. En ese escenario, hay seis futbolistas que aparecen con muchas posibilidades de abandonar el club durante este mercado de pases.

Uno por uno: los nombres que podrían dejar Boca Boca Juniors Belmonte y Martegani Mientras Úbeda espera por refuerzos, hay jugadores prescindibles que empiezan a definir su futuro. Prensa Boca Juniors Entre los apuntados se encuentran Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini, Juan Ramírez, Carlos Palacios y Camilo Rey Domenech. Algunos buscarán continuidad en otros equipos, mientras que otros directamente negocian una salida definitiva del club.

Los casos más avanzados son los de Orsini y Ramírez, quienes regresaron de sus préstamos sin ser tenidos en cuenta. Ambos entrenaron a contraturno durante la gestión de Claudio Úbeda y la idea de Boca es rescindir sus contratos, que vencen en diciembre. Janson, en tanto, es seguido por Gimnasia de La Plata, mientras que Newell's volvió a interesarse en Martegani, quien no juega oficialmente desde febrero de 2025.