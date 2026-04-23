Boca se metió en playoffs con una fecha de anticipación: todos los clasificados hasta el momento

Tras vencer a Defensa y Justicia, Boca se convirtió en el sexto equipo en asegurarse un lugar el las llaves eliminatorias del Torneo Apertura.

Boca Juniors se encuentra en un momento inmejorable. Con una gran unidad dentro del plantel, un invicto de 14 partidos, un comienzo perfecto en la Copa Libertadores y tras ganar el Superclásico, este jueves se floreó en Florencio Varela y goleó 4-0 a Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Apertura.

Con esta goleada, a falta de un partido para el cierre de la fase regular, el Xeneize alcanzó provisoriamente la cima de la Zona A con 27 unidades y se ganó de manera matemático la clasificación anticipada a los playoffs. Incluso, si se dan ciertos resultados, como que no ganen ni Independiente ni Lanús el viernes, ya se aseguraría también jugar, de mínima, los octavos de final como local en la Bombonera.

Todos los clasificados a playoffs del Torneo Apertura hasta el momento El equipo de Claudio Úbeda es el sexto que se mete en los duelos eliminatorios por el título. En su grupo ya lo habían hecho con anterioridad Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield, 2° y 3° con 27 y 26 unidades respectivamente, ambos con un encuentro menos que los de la Ribera. Además, gracias a la derrota de defensa y Justicia, también se metió Talleres de Córdoba como el séptimo clasificado. Deportivo Riestra, del otro lado, es el único que ya no tiene ninguna chance.

En la Zona B, en tanto, ya tienen definida la clasificación Independiente Rivadavia -que fue el primero de los 30 clubes de Primera División en lograrlo-, River Plate y Argentinos Juniors. En este grupo, a su vez, ya están eliminados Atlético Tucumán, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.