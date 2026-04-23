Sufre Boca: Ander Herrera se lesionó en la entrada en calor y encendió todas las alarmas

En los instantes previos al duelo con Defensa y Justicia, Ander Herrera, que iba a ser titular, debió quedar desafectado durante el calentamiento.

Tras la gran victoria en el Superclásico el último domingo, Boca Juniors busca asegurarse un lugar en los playoffs del Apertura y visita a Defensa y Justicia. Pero las cosas no arrancaron para nada bien en Florencio Varela, ya que antes del comienzo del partido sufireron la inesperada baja de Ander Herrera.

El español, que había sumado minutos en el Monumental ante River, iba a ser titular en el equipo alternativo que había armado Claudio Úbeda para enfrentar al Halcón. Ya estaba todo planificado, pero en los instantes previos, durante la entrada en calor, sintió un pinchazo y debió ser desafectado.

El momento en el que Ander Herrera se lesionó en la entrada en calor El momento en el que Ander Herrera se lesionó en la entrada en calor Pro este imprevisto, el Xeneize debió mover rápido las fichas para ocupar los huecos que dejó el español con su salida. En primer término, Milton Delgado ingresó en su lugar en el mediocampo en el once inicial. A su vez, Kevin Zenón, que había viajado con la delegación pero había quedado fuera de la lista final, firmó planilla y se metió en el banco a último momento luego de que en Brandsen 805 recibieran la autorización de la Liga Profesional.

Esta molestia que sufrió el volante vasco en el isquiotibial izquierdo enciende todas las alarmas en Boca, ya que si bien todavía no se confirmó que se trate de una lesión de gravedad, parecía que de una vez por todas estaba recuperado tras todas las dolencias que tuvo desde su llegada en 2025.