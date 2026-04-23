Contundente frase: Oriana Sabatini reveló si hay negociaciones de Paulo Dybala con Boca y fijó su postura

Oriana Sabatini se expidió respecto de la posibilidad de que Paulo Dybala pueda llegar a Boca para la segunda parte del año.

El sueño de ver a Paulo Dybala con la camiseta azul y oro mantiene en vilo a los fanáticos de Boca Juniors ya desde hace algunos años. Confeso hincha, el campeón del mundo expresó en alguna oportunidad sus deseos de jugar en el club de sus amores, aunque de momento tiene contrato con la Roma hasta junio de este 2026.

El domingo, luego del Superclásico, su amigo y excompañero Leandro Paredes dio buenos indicios al respecto: "Lo hablo con él y tiene muchas ganas de venir", indicó el volante central en un stream con Gastón Edul y Davoo Xeneize. Cuatro días después, este jueves, también se expresó Oriana Sabatini.

Oriana Sabatini habló sobre la posibilidad de que Dybala juegue en Boca Oriana Sabatini habló sobre la posibilidad de que Dybala juegue en Boca "Ni idea si va a ir o no. La verdad, no hay nada confirmado ni lo sé... Hay que esperar a que abra el mercado de pases y ver qué pasa", advirtió la esposa de la Joya esta tarde en diálogo con Radio Splendid. Aunque dio buenas señales desde un lado personal: "Si fuese por mi padre... Yo soy de River por mi papá, pero yo quiero que mi marido haga lo que lo haga feliz".

"Roma es hermosa para vivir, pero bueno, es trabajo también. No es que uno puede decidir así como así, porque depende de muchas cosas, así que hay que ver cómo se desenvuelve todo y ver qué sucede", remarcó la modelo y actriz en la misma sintonía, dejando en claro que su marido tiene la última palabra en cuanto a cómo continuar su carrera.

Finalmente, más allá de las cuestiones familiares y futbolísticas, Oriana Sabatini remarcó que no quiere que el asunto se estire mucho más en el tiempo: "Ojalá que en junio se termine de resolver todo así ya me mentalizo", sentenció, con lo que dejó un buen sabor de boca en la Ribera.