La sorpresiva confesión de Paredes sobre la posible llegada de Dybala a Boca: "Tiene muchas ganas de venir"

Leandro Paredes lanzó una llamativa frase sobre su amigo y excompañero en la Roma que llenó de ilusión a todos los hinchas xeneizes.

Leandro Paredes fue la gran figura del Superclásico. El capitán de Boca mostró porque quería volver al cuadro de sus amores y con un gol de él desde el punto penal, el Xeneize de Claudio Úbeda festejó en el Monumental al vencer por 1-0 al River del Chacho Coudet, quien llegaba invicto a este compromiso.

No obstante, el triunfo a domicilio fue el plato principal de una noche de festejo para los hinchas xeneizes, ya que tras concluir el match fue el propio campeón del mundo, quien agregó un postre que ilusionó a todo el pueblo bostero al aparecer de sorpresa junto a Gastón Edul en el stream de Davo Xeneize.

Allí, Paredes habló de varios temas, pero uno que llamó la atención y puso en vilo al mundo Boca fue la posible llegada de Paulo Dybala en junio. El futbolista de la Selección argentina dejó una declaración que encendió las redes: "Ojalá, a mí me encantaría de verdad. Lo hablo con él y (Paulo) tiene muchas ganas de venir", confesó.

Paredes confesó que Dybala tiene ganas de jugar en Boca Paredes confesó que Dybala tiene ganas de jugar en Boca @DavoXeneize

Las palabras del capitán de Boca fueron contundentes: una confirmación directa de alguien que habla con el propio jugador de la Roma. Leandro Paredesdejó en claro que el tema no es nuevo para él y que el cordobés tiene el deseo concreto de defender la camiseta azul y oro.