La reacción de Franco Colapinto al triunfo de Boca ante River a días de su exhibición en Buenos Aires

Franco Colapinto siguió el Superclásico a la distancia y se sumó a los festejos xeneizes tras la victoria por 1-0 en el Monumental.

Franco Colapinto revalidó el fuerte afecto que siente por Boca, y que más que hacerlo después de un triunfazo ante River en el Monumental. A la distancia, pero con la pasión intacta, celebró el 1-0 en el Superclásico como cualquier hincha más, en la previa de lo que será una semana muy especial para él.

Colapinto festejó el Superclásico en las redes sociales Una vez consumada la victoria xeneize, que se impuso con el gol de penal de Leandro Paredes, el piloto argentino no se quedó callado y compartió una historia en su cuenta de Instagram con del partido sintonizado en la TV, mientras de fondo se veía el resultado final y a los jugadores del equipo de Claudio Úbeda festejando.

Además, le sumó emojis de corazón azul, amarillo y una corona, en clara alusión al triunfo de Boca en Núñez. El detalle no pasó desapercibido: por debajo de la pantalla se veían varios de los cascos que utilizó a lo largo de su carrera en la Fórmula. Entre ellos, los de su pasado reciente en Williams y también algunos modelos de ahora en Alpine.

El posteo de Franco Colapinto tras el triunfo de Boca en el Monumental. El posteo de Franco Colapinto tras el triunfo de Boca en el Monumental.

Lo que hay que saber sobre su exhibición en Buenos Aires El festejo llega en un momento particular para Colapinto, que ya se encuentra enfocado en su próxima gran cita en el país. El domingo 26 de abril será el protagonista principal de un Road Show en la Ciudad de Buenos Aires, donde manejará un auto de Fórmula 1 ante miles de fanáticos.