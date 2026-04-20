La sorpresiva decisión del Chacho Coudet con el plantel de River tras perder el Superclásico

Luego de caer por 1-0 ante Boca en el Monumental, el Chacho Coudet tomó una llamativa medida con el plantel millonario. Pero tiene una justificación.

El River del Chacho Coudet perdió su invicto de 7 partidos (que se estiraba a 9 con el final del ciclo de Gallardo y el interinato de Marcelo Escudero) al caer por 1-0 ante Boca en el Superclásico del fútbol argentino. El Xeneize dio el golpe en el Monumental y con un gol de Leandro Paredes de penal se quedó con los tres puntos y le dio un mazazo a su eterno rival.

Esta derrota volvió a posar un clima lleno de dudas en el club de Núñez, con críticas al armado del plantel y al funcionamiento de un equipo que tiene por delante la definición del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Sudamericana. La única certeza es que deberá mejorar su imagen y reponerse rápidamente del golpe que le dio el club de la Ribera, aunque para eso recién comenzarán a entrenar el martes por la mañana en Ezeiza, ya que el DT decidió darle el lunes libre al plantel, algo que llamó la atención en algunos hinchas pero tiene su explicación.

El Chacho Coudet le dio el día libre al plantel tras perder el Superclásico El motivo de la decisión de Coudet tiene que ver con que el inicio de su ciclo como DT de River estuvo marcado por semanas intensas, prácticamente sin descanso y con una minipretemporada incluida en Cardales durante la última Fecha FIFA. La exigente seguidilla de cinco partidos en 15 días (desde el 3-0 frente a Belgrano del domingo 4 de abril) dejó en evidencia el desgaste del plantel, en un contexto en el que el técnico tuvo pocas oportunidades para rotar y darles respiro a sus futbolistas, situación que trasciende incluso el resultado del Superclásico.

Chacho Coudet vs Boca Chacho Coudet le dio el lunes libre al plantel de River tras la derrota en el Superclásico. EFE

La principal preocupación pasa por el estado físico de Sebastián Driussi. El delantero debió salir a los 15 minutos del primer tiempo por una molestia en el isquiotibial izquierdo y será sometido a estudios para determinar la gravedad de la lesión. En caso de confirmarse un desgarro, sería el quinto desde su regreso al club hace un año, encendiendo una nueva alarma en el cuerpo técnico.