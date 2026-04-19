La frase reveladora de Darío Herrera sobre por qué no cobró penal para River en el final del Superclásico: "Sin la fuerza necesaria"

Darío Herrera, árbitro del Superclásico, reveló la razón por la cual no sancionó un penal a favor de River en los últimos minutos ante Boca.

Todos los jugadores de River se le van al humo a Darío Herrera para protestarle la jugada que desató la bronca del Millonario en el cierre del Superclásico.

El Superclásico entre River y Boca terminó con una jugada que encendió la polémica y generó un fuerte reclamo del lado local. En tiempo de descuento, Lautaro Blanco empujó a Lucas Martínez Quarta dentro del área, pero Darío Herrera decidió no sancionar penal ni tampoco desde el VAR lo llamaron para revisar la acción.

Tras el partido, el árbitro dio su explicación sobre la jugada que desató la bronca en el Monumental: “Evalué que el contacto de Blanco es sin la fuerza necesaria para derribar a Martínez Quarta, que siente el contacto y se deja caer”, reveló el periodista Germán García Grova tras un posteo en la red social X.

La decisión no pasó inadvertida. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas de River reaccionaron de inmediato, entendiendo que la acción era sancionable. La protesta continuó incluso después del pitazo final, con fuertes reclamos dentro del campo.

Los reclamos de River a Herrera por el supuesto penal no cobrado en el final La bronca de Martínez Quarta y de Salas contra Herrera por la jugada del final La bronca de Martínez Quarta y de Salas contra Herrera por la jugada del final ESPN Apenas terminado el Superclásico, el Chino Martínez Quarta fue directo a encarar a Darío Herrera y no dudó: “Es penal, eh. Me extraña de vos que vas al Mundial”, le dijo en un cruce cara a cara cargado de tensión en el Monumental. En ese instante, todo River rodeó al árbitro para reclamar por la acción en la última jugada.

El defensor insistió con su postura y amplió su reclamo ante las cámaras: “No me deja jugar la pelota. Me pega de atrás”, argumentó. Y, ante la negativa del juez, volvió a remarcarlo sin dudar: “Sí, es penal, sí”.