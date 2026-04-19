Tragedia en el Rally de Córdoba: un muerto tras el despiste de un auto en el tramo Giulio Cesare

Lo que debía ser una jornada de fiesta y adrenalina en el Valle de Traslasierra terminó en luto. El Rally Sudamericano , que disputaba su etapa decisiva en Mina Clavero , fue suspendido este domingo tras un grave accidente en el tramo Giulio Cesare , uno de los sectores más exigentes y concurridos de la provincia de Córdoba.

El siniestro se produjo apenas iniciado el prime, en la zona de bajada hacia la ciudad. El Volkswagen Polo , conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez , sufrió un despiste crítico que dejó al vehículo fuera de control.

Según los reportes oficiales, el auto comenzó a dar varios tumbos y se dirigió hacia un sector del costado del camino donde se encontraba ubicado el público. De inmediato, la dirección de la carrera activó el protocolo de emergencia, neutralizando el tramo para permitir el ingreso de las ambulancias y los equipos de rescate.

A pesar de la rápida intervención de los equipos de asistencia, se confirmó el fallecimiento de un hombre de 25 años , oriundo de Córdoba capital, quien presentaba heridas múltiples y se encontraba en estado crítico al momento de ser asistido.

El parte médico preliminar detalló además el estado de otros dos espectadores afectados, una mujer de 40 años quien sufrió diversas lesiones, pero se encuentra estable y fuera de peligro y una menor de edad que fue trasladada al hospital regional para observación, pero su vida no corre riesgo.

Cancelación y comité de crisis

Ante la magnitud de lo ocurrido, la organización del evento decidió cancelar definitivamente la competencia. Se puso en marcha un comité de crisis que involucra a todas las áreas operativas, la policía de la provincia y las autoridades sanitarias para investigar las causas del despiste y evaluar si el público se encontraba en una zona permitida.

Este episodio vuelve a poner bajo la lupa los estándares de seguridad en el automovilismo de montaña y el riesgo constante al que se exponen tanto pilotos como espectadores. La comunidad de Mina Clavero y el ambiente del rally sudamericano permanecen conmocionados ante una tragedia que empaña el cierre de uno de los eventos deportivos más importantes de la región.