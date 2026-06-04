Interceptaron un cargamento de éxtasis que tenía a Mendoza como punto clave de su recorrido

El hallazgo se produjo en Córdoba, donde detectaron más de 1.100 litros de una sustancia compatible con éxtasis, ocultos en los tanques de un camión paraguayo.

El tanque que contenía unos 1.100 litros de éxtasis y tenía como destino la vecina república de Chile.

Un cargamento de más de 1.100 litros de una sustancia compatible con MDMA, mejor conocida como éxtasis, fue descubierto en un camión que tenía a Chile como destino y, en su recorrido, debía atravesar el paso a Chile de Mendoza. El hallazgo se produjo durante un operativo antidrogas realizado en la provincia de Córdoba.

La investigación se inició a partir de información aportada por la Unidad de Inteligencia Criminal Chaco, que alertó sobre un posible tráfico internacional de estupefacientes mediante un transporte de carga proveniente de Paraguay.

De acuerdo con los datos obtenidos por los investigadores, el camión había ingresado al país por el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, en Formosa, y tenía como itinerario de egreso el Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta a Mendoza con Chile.

Con intervención de la Justicia Federal, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Francisco, dependiente de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), desplegaron un operativo para localizar el rodado, que fue hallado estacionado en una estación de servicio de la ciudad cordobesa de Villa Nueva.

Una vez asegurada la zona, los gendarmes realizaron una requisa y detectaron irregularidades en los tanques de combustible. De acuerdo con la información, uno de ellos no se encontraba conectado al sistema de alimentación del motor y contenía una sustancia líquida con características diferentes a las habituales para combustible.