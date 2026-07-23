Revelaron que el ataque sexual contra Agostina Vega fue en la habitación de Osvaldo Fassetta y está complicado

La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba sigue adelante y sumó nuevos elementos tras las recientes inspecciones oculares en la vivienda de los acusados. Carlos Nayi, el abogado que representa a la madre de la víctima, precisó que el ataque sexual contra la niña tuvo lugar en la habitación de Osvaldo Fassetta , uno de los tres detenidos.

Según el letrado, los resultados de las pericias fortalecen la hipótesis de la fiscalía contra los principales sospechosos, Claudio Barrelier, Fassetta y Soledad Andreani, quienes permanecen bajo prisión preventiva . Nayi describió la escena como un entorno hostil donde la menor estuvo cautiva durante un día y medio.

Asimismo, al referirse a la vivienda y el tiempo de cautiverio, el abogado expresó: “Es una casa tenebrosa. El testimonio del horror lo hemos vivido todos. Me imagino lo que debe haber vivido Agostina en esas 36 horas. Fue realmente catastrófico”. El representante legal también apuntó contra un tercero que habría encubierto la situación, señalando que esa persona “advirtió cambios sustanciales y cuestiones sospechosas y guardó silencio”, y que además realizó “otras acciones con las que favoreció a Claudio Barrelier”.

Con respecto al avance del expediente, Nayi fue tajante al afirmar que “las pericias terminan de sepultar cualquier hipótesis exculpatoria”. Sobre la situación judicial de los implicados, aclaró: “Es una medida más. La causa sigue. Hay prisión preventiva para Fassetta, Barrelier y Andreani”.

La defensa del abogado de Osvaldo Fassetta

Por otro lado, Eduardo Allende, defensor de Fassetta, ofreció una perspectiva distinta tras participar en la inspección del domicilio. Allende hizo hincapié en las dimensiones reducidas del lugar y la gran acumulación de objetos, sugiriendo que, por la cercanía de los ambientes, cualquier ruido debería haber sido percibido, y describió el inmueble de la siguiente manera: “Es mucho más chica de lo que uno se puede imaginar. Barrelier o la familia eran acumuladores de la hostia porque hay una gran cantidad de cosas acumuladas. Hay bicicletas, partes de bicicletas, partes de motores, electrodomésticos. Cualquier grito se podría haber escuchado, parece más largo, pero es muy corta la distancia. El baño donde teóricamente habría sucedido todo es minúsculo”.

El abogado defensor también aportó detalles sobre los hallazgos técnicos y la disposición de la casa: “Las habitaciones son hiperchiquitas. La terraza es chica. Hay que ver las explicaciones que da la Fiscalía después de las pruebas que van a hacer. El baño es muy chico. Dicen que el luminol les dio algunas manchas en la habitación que compartía Barrelier con la esposa. No había cámaras de seguridad adentro de la casa”.

El audio que la mamá de Agostina mandó a Fassetta en plena búsqueda