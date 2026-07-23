Una riesgosa maniobra en la Ruta 7 terminó con un colectivo sancionado

El colectivo fue identificado cuando circulaba sobre la doble línea amarilla en un sector cercano a la curva de Guido, en Uspallata.

El colectivo fue identificado cuando circulaba sobre la doble línea amarilla en la curva de Guido,camino a Uspallata.

Un colectivo de una empresa de turismo oriunda de Misiones fue infraccionado durante la mañana de este jueves en la Ruta Nacional 7, en la zona de alta montaña, luego de ser denunciado por realizar una maniobra de sobrepaso prohibida en un tramo de doble línea amarilla.

La unidad de transporte pertenece a una empresa de turismo de la provincia de Misiones. El episodio ocurrió en las inmediaciones de la curva de Guido, camino a Uspallata, en un sector de la ruta donde este tipo de maniobras representan un alto riesgo para quienes circulan por el corredor internacional.

Fue interceptado tras la denuncia Según la información aportada, el hecho fue advertido por testigos, quienes al llegar a la Comisaría 23 de Uspallata informaron lo sucedido a las autoridades.

A partir de esa denuncia, personal de la Guardia Urbana logró interceptar el colectivo y confeccionó la infracción correspondiente por la maniobra realizada.