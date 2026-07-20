Murió un motociclista tras chocar contra con un colectivo en Ciudad

El accidente ocurrió en la intersección de Costanera y Alem. El motociclista falleció en el lugar tras el fuerte impacto con el colectivo.

Un motociclista murió durante la mañana de este lunes luego de protagonizar un violento accidente de tránsito con un colectivo del transporte público en Ciudad. El siniestro ocurrió en una transitada esquina y obligó a desplegar un operativo policial mientras se realizaban las pericias para esclarecer cómo se produjo el impacto.

El hecho se registró a las 7 en la intersección de Costanera y Alem. De acuerdo con las primeras actuaciones, un colectivo de la línea 200 circulaba de oeste a este por calle Alem cuando, al llegar al cruce con Costanera, colisionó con una motocicleta Motomel que avanzaba de norte a sur.

Mariano Godoy Falleció en el lugar Las primeras averiguaciones indican que el motociclista habría intentado detener la marcha antes de ingresar a la intersección, pero la presencia de agua sobre la calzada habría provocado que perdiera el control del rodado y se deslizara hasta impactar contra la unidad de transporte.

Tras un llamado a la línea de emergencias 911, efectivos policiales y personal médico acudieron al lugar. Al arribar, constataron que el conductor de la motocicleta había fallecido como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el choque.