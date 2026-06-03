"El Estado es responsable": el reclamo que marcó el Ni Una Menos en Córdoba a días del femicidio de Agostina

A once años del primer grito colectivo de Ni Una Menos , una multitud volvió a ocupar este miércoles las calles de la capital de Córdoba bajo una lluvia persistente para reclamar el fin de la violencia machista. La movilización estuvo atravesada por el dolor y la indignación que generó el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada tras permanecer desaparecida durante semanas.

Con abuelos de la joven asesinada encabezando la columna, la marcha partió desde Colón y Cañada y culminó frente al Patio Olmos, donde se leyó un documento con fuertes cuestionamientos a las autoridades provinciales y judiciales. La consigna que resonó con mayor fuerza fue que “el Estado es responsable”, en referencia a las falencias denunciadas en la prevención, búsqueda e investigación de los casos de violencia de género.

Los abuelos, tíos y allegados de Agostina marcharon portando remeras con la imagen de la adolescente y encabezaron el reclamo de justicia. A lo largo del recorrido, miles de manifestantes exigieron respuestas por el caso y cuestionaron la actuación de los organismos encargados de su búsqueda.

Durante la lectura del documento final, las organizaciones convocantes reclamaron la destitución mediante jury del fiscal Raúl Garzón y la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. “No activaron los protocolos de búsqueda inmediata y revictimizaron a las víctimas y sus familias”, señalaron desde la Asamblea Ni Una Menos Córdoba.

La movilización también puso el foco en la necesidad de una Justicia con perspectiva de género y en el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia contra mujeres y diversidades. “Nos siguen matando y el sistema sigue fallando en prevención, actuación y protección”, expresaron desde la organización.

Además del reclamo por Agostina Vega, la marcha visibilizó la desaparición de Delicia Mamani, la estudiante de 25 años vista por última vez en noviembre de 2025 en Malagueño. Familiares y allegados participaron de la movilización exigiendo avances en una causa que ahora tramita en la Justicia Federal bajo la hipótesis de trata de personas.

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Marchas en toda la provincia

Una de las particularidades de la convocatoria fue la importante presencia de varones acompañando la protesta. Junto a mujeres de todas las edades, portaron carteles y pancartas con consignas contra los femicidios, los transfemicidios y los discursos de odio.

La jornada se replicó en distintas ciudades de la provincia, entre ellas Villa Carlos Paz, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Alta Gracia y Río Tercero. En cada una de ellas, el mensaje fue el mismo: exigir justicia para las víctimas y reclamar respuestas concretas del Estado frente a una problemática que, once años después del nacimiento del movimiento Ni Una Menos, sigue dejando nombres en una lista que no deja de crecer.