Miles de mujeres se concentraron en el Congreso por la marcha de Ni Una Menos

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Los abuelos de Agostina Vega encabezan la marcha de Ni una menos en Córdoba

Los abuelos de Agostina Vega encabezaron este miércoles la marcha de Ni Una Menos realizada en la ciudad de Córdoba. En medio de los pedidos contra la violencia de género, los familiares de la adolescente de 14 años asesinada volvieron a exigir justicia.

Además, reclamaron que la investigación avance sobre todas las personas que podrían haber tenido participación en el femicidio. La movilización estuvo encabezada por Miguel Heredia, abuelo de la joven, acompañado por vecinos, amigos y allegados que portaban carteles con la imagen de Agostina y remeras con la consigna "Justicia por Agostina".

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