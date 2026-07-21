Habló la controladora aérea que fue la primera en saludar a la Selección argentina tras llegar al país

Durante el regreso de parte de la Selección argentina al país, la primera bienvenida llegó desde el Centro de Control de Área (ACC) del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en Córdoba. La encargada de transmitir el mensaje fue Paula Carrevedo , integrante del equipo de controladores aéreos, quien aprovechó el contacto con la aeronave para dedicarles unas palabras a los futbolistas.

"De parte de todos los compañeros acá en el ACC, queremos dar un saludo a nuestra amada Selección. Bienvenidos a su país", expresó. Luego continuó con un mensaje que rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales.

"Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez, por unir a las familias, amigos e incluso desconocidos. Gracias por defender con honor la camiseta. No nos deben absolutamente nada. Para nosotros, ustedes siempre serán campeones, nuestros campeones eternos. Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir. ¡Vamos, Argentina!", manifestó Carrevedo.

Desde la cabina, los pilotos respondieron agradeciendo el gesto. Instantes después, todavía con la emoción a flor de piel, se escuchó a Paula exclamar: "¡Ay, me muero, qué hermoso!"

En diálogo con TN, Paula Carrevedo contó cómo se enteró de que sería la responsable de establecer contacto con el vuelo de la Selección. En ese sentido, explicó que había llegado al trabajo todavía movilizada por lo ocurrido durante el Mundial 2026: "Me reía con mi esposo porque había estado llorando antes de ir al turno".

Según relató, al sentarse en su puesto una compañera, Clarisa Vega, que estaba terminando su jornada, le avisó que el avión estaba por ingresar al espacio aéreo bajo su control: "Me dice: 'Mirá, está por entrar. Te va a tocar atender al avión'. Y faltaban cinco minutos".

La noticia la sorprendió por completo: "Dije: 'No, no, hay algo que hay que hacer, hay que preparar'".

Un mensaje escrito entre dos compañeras

Carrevedo explicó que el saludo fue elaborado junto a Clarisa Vega apenas minutos antes del contacto con la aeronave. Según contó, su compañera llevaba horas imaginando ese momento: "Se largó a llorar porque me dijo: 'Yo no dormí en toda la noche. Me imaginé este momento y ya tengo las palabras'".

Entre ambas terminaron de darle forma al texto: "Ella las escribió ahí y yo le puse un toque mío".

"Me temblaban las manos y el corazón"

La controladora reconoció que la emoción estuvo presente desde el primer momento y que incluso dudó de poder completar el mensaje: "Me temblaban las manos, el corazón. Salí a mil. No sabía si iba a poder terminar la frase".

También destacó el acompañamiento del resto de sus compañeros durante ese instante: "Era lo que todos queríamos decir. Hubiésemos querido decir un montón de cosas más, pero también estábamos trabajando y uno no sabe cuánto puede salirse del libreto".

La repercusión inesperada del video

Horas después de que el audio comenzara a circular en redes sociales, Paula aseguró que seguía conmovida por todo lo que había generado: "Mirá, todavía estoy temblando. Esta Selección nos ha dejado tanto, tanto, ¿cómo se puede decir en palabras esta gratitud?".

Además, reconoció que jamás imaginó que el intercambio tendría semejante alcance: "Me están escribiendo de todos lados. Ni siquiera los compañeros que estábamos ahí pensábamos que iba a ser tan viral".

Para Carrevedo, el motivo de esa repercusión es sencillo: "Son las palabras que todos hubiéramos querido decir. Me parece que es por eso".