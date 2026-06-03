Ni Una Menos 2026: a qué hora empieza la marcha y qué calles estarán cortadas

Este miércoles 3 de junio se realizará una nueva movilización de Ni Una Menos en distintos puntos del país, a 11 años de la primera histórica marcha en Argentina. La convocatoria tendrá su acto principal frente al Congreso de la Nación y contará con cortes de tránsito, desvíos y actividades en la calle durante toda la jornada.

La consigna de este año será “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en una convocatoria impulsada por organizaciones feministas, sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones de derechos humanos. Además, durante la movilización se reclamará justicia por Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, víctimas de femicidios ocurridos recientemente en Córdoba, Misiones y Temperley.

Qué calles de CABA estarán cortadas por la marcha de Ni Una Menos.

La convocatoria principal está prevista para las 17 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se desarrollará el acto central con la participación de referentes feministas y organizaciones sociales.

Sin embargo, desde horas del mediodía comenzarán a llegar columnas y agrupaciones a distintos accesos del centro porteño. El cronograma previsto para la jornada incluye:

14:00 a 15:00: inicio de la concentración de organizaciones y movimientos.

17:00: comienzo del acto y movilización principal frente a Plaza Congreso.

En paralelo, distintas provincias también realizarán marchas, intervenciones y actividades culturales en plazas y espacios públicos.

Qué calles estarán cortadas por la movilización

Debido a la convocatoria, se esperan restricciones y desvíos de tránsito en gran parte del centro porteño durante la tarde del miércoles.

Los cortes totales estarán concentrados en las inmediaciones del Congreso y afectarán especialmente:

Avenida Callao y Avenida Entre Ríos.

Avenida Corrientes.

Avenida Belgrano.

Avenida de Mayo.

Avenida Rivadavia.

También habrá interrupciones temporales en puntos clave de circulación, entre ellos:

Cruces de Avenida 9 de Julio con Avenida de Mayo y Avenida Belgrano.

Zona de Plaza de Mayo.

Área de Tribunales.

Por ese motivo, se recomienda evitar circular en auto por el centro porteño durante la tarde y consultar posibles modificaciones en recorridos de transporte público.

Por qué se conmemora Ni Una Menos

El movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada de dos meses asesinada en la ciudad de Rufino, Santa Fe.

Aquella primera movilización tuvo réplicas en todo el país y marcó un antes y un después en la agenda pública vinculada a la violencia de género.

Desde entonces, cada aniversario reúne a miles de personas que salen a las calles para reclamar justicia por las víctimas y exigir políticas de prevención y asistencia.

El dato que preocupa: más de 3.200 víctimas letales en 11 años

Según un informe elaborado por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” junto con la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA), entre junio de 2015 y mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina.

El relevamiento contabilizó 3.144 femicidios directos y vinculados, además de 46 transfemicidios y travesticidios y 15 casos de instigación al suicidio.

El informe también señaló que durante este período ocurrió un femicidio cada 31 horas y que al menos 2.714 chicos quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes. Además, el 85% de los agresores pertenecía al entorno cercano de la víctima.