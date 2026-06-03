Carteles, pañuelos violetas y fuertes consignas: las imágenes de la marcha de Ni Una Menos

MDZ está en la Plaza del Congreso, donde miles de mujeres se concentran para reclamar "Ni Una Menos" como cada 3 de junio. En esta ocasión, hay pedidos de justicia por Agostina Vega.

Como cada 3 de junio, se lleva a cabo una nueva marcha de Ni Una Menos en varios puntos del país. Uno de ellos es el Congreso, donde miles de mujeres se concentran para pedir por una sociedad menos violenta y menos machista.

En esta ocasión, hay un pedido especial de justicia por Agostina Vega, asesinada en Córdoba; Dulce Candia, víctima de femicidio en Corrientes; y Noelia Romero, a quien su novio mató en Temperley.

MDZ está en la Plaza del Congreso, capturando todo lo que está pasando en el lugar. Allí, mujeres, nenas y algunos hombres se manifiestan con carteles, pañuelos violetas y cánticos con contundentes consignas en contra de la violencia de género.