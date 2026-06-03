El papá de Agostina Vega se descompensó durante el inicio del velatorio

El padre de Agostina Vega se descompensó en la tarde de este miércoles durante el velatorio de la adolescente que se lleva adelante en Córdoba.

El velatorio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, comenzó este miércoles en medio de escenas de profundo dolor. Apenas iniciado el velatorio, su padre, Gabriel Vega, sufrió una descompensación y debió ser asistido por personal médico presente en el lugar.

La despedida dio inicio a las 14 horas en una funeraria cercana al domicilio de la familia materna y fue organizado en dos etapas. En primer término, participa la familia paterna y posteriormente lo hará la familia materna, en un intento por compatibilizar las distintas posturas que surgieron en torno a la despedida de la joven.

Durante los últimos días existieron diferencias respecto de cómo debía realizarse el último adiós. Gabriel Vega había expresado públicamente su deseo de llevar adelante una ceremonia íntima y reservada para familiares directos, mientras que los abuelos maternos de Agostina, Miguel y Elizabeth Heredia, sostenían que la despedida debía ser abierta para que amigos, vecinos y allegados pudieran acompañar a la familia.

Además, la familia materna había solicitado postergar la entrega del cuerpo para poder participar de la marcha de Ni Una Menos convocada para este miércoles. Finalmente, tras una reunión con representantes de la fiscalía y las partes querellantes, se alcanzó un acuerdo para realizar el velatorio durante esta misma jornada.

Dudas sobre la mamá de Agostina Vega Por el momento tampoco está confirmada la presencia de Melisa Heredia, madre de Agostina, quien continúa internada y bajo seguimiento médico y psicológico tras el fuerte impacto emocional provocado por el crimen de su hija.