Caso Agostina: Instituto de Córdoba echó a Claudio Barrelier como socio

El club de Alta Córdoba expulsó a Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de la niña de 14 años Agostina Vega.

Instituto de Córdoba informó la expulsión de Claudio Barrelier como socio tras la imputación que pesa sobre él por el crimen de Agostina Vega. El club, además, aclaró que el detenido nunca desempeñó funciones dentro de la institución ni actividades representativas.

La decisión de Instituto de Córdoba fue comunicada mediante un extenso documento difundido a través de las redes sociales oficiales del club. Según se indicó, la Comisión Directiva actuó en ejercicio de sus atribuciones disciplinarias y resolvió la expulsión de Barrelier de los registros sociales de la entidad.

Qué dice el comunicado de Instituto de Córdoba De acuerdo con el comunicado, la determinación se fundamenta en la extrema gravedad de los hechos investigados, el estado actual de las actuaciones judiciales y los antecedentes que trascendieron públicamente sobre el caso.

Además, la institución señaló que la situación generó una profunda conmoción tanto en el ámbito social como en el institucional. En ese contexto, consideró que las circunstancias conocidas resultan incompatibles con los principios, valores y objetivos establecidos en el Estatuto Social del club.

Aclaración sobre el vínculo de Barrelier con Instituto de Córdoba En el tramo final del documento difundido por la institución, se realizó una aclaración específica respecto de la participación de Claudio Barrelier dentro de la vida institucional del club.