Femicidio de Agostina Vega: nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier

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Qué es el "Wachitas Bar": entre la escena del rock y la investigación por el femicidio de Agostina Vega

El establecimiento nocturno conocido como "Wachitas Bar", ubicado en la ciudad de Córdoba y vinculado tradicionalmente al ambiente del rock local, se encuentra actualmente clausurado debido a su conexión con la investigación del femicidio de la menor Agostina Vega.

El vínculo principal con el caso surge a través de Soledad Andreani, quien se presentaba públicamente como productora de eventos de dicho recinto y es la propietaria del automóvil Ford Ka que, según la fiscalía, fue utilizado por el principal sospechoso, Claudio Barrelier, para trasladar los restos de la víctima hacia un descampado. Seguí leyendo.