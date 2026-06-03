Abuso sexual una menor en manada: la fuerte nueva denuncia que involucra directamente a Claudio Barrelier

Mientras la justicia avanza en su investigación contra Claudio Barrelier, se reveló una denuncia de abuso sexual en manada que habría tenido lugar en su casa.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un alarmante dato sobre la casa donde habría sido asesinada la menor tras revelarse que en el domicilio del único detenido, Claudio Barrelier, se denunció un abuso sexual en manada ocurrido hace 10 años, cuando la víctima era menor. Presuntamente, la causa por esto quedó en la nada.

Tras la difusión del caso por el crimen de la adolescente asesinada en Córdoba, surgieron testimonios que describen la vivienda de Barrelier como el escenario de múltiples ataques sexuales y episodios de violencia que se remontan a más de una década.

La grave denuncia de abuso en manada Uno de los testimonios más graves corresponde a una mujer que, tras identificar a Barrelier en la televisión, decidió hacer público un presunto caso de abuso que sufrió hace una década cuando apenas tenía 12 años.

Según relató, fue captada por Barrelier y trasladada a la vivienda, donde asegura haber sido sometida y violada por un grupo de hombres presuntamente vinculados a la barra brava del club Instituto. Además, aseguró que en su momento realizó la denuncia formal, la investigación quedó paralizada sin consecuencias para los agresores, quienes la liberaron con total desprecio por el accionar de las autoridades.

Este caso se sumó al caso de otra joven que denunció haber sido retenida ilegalmente en la misma casa de barrio Cofico durante el año 2025. De acuerdo a su testimonio, Barrelier le quitó el celular y la obligó a desnudarse bajo la excusa de que unas personas que traerían dinero debían verla para "confiar" en ella. Luego, armado con una pistola y un cuchillo, utilizó cinta adhesiva para atarla de pies, manos y taparle la boca. "Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija", expresó la joven.