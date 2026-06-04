La estremecedora carta de Agostina Vega: "¿Por qué me maltrataste toda la vida?"

Mientras la familia de Agostina Vega despedía sus restos y continuaba reclamando justicia por el femicidio de la adolescente de 14 años, una revelación realizada por su abuelo materno sumó un nuevo capítulo a la conmoción que atraviesa Córdoba .

Miguel Heredia aseguró haber encontrado una carta escrita por su nieta en la que la joven expresaba su dolor y cuestionaba a su padre, el expolicía Gabriel Vega, por los presuntos maltratos sufridos a lo largo de su vida.

El hallazgo ocurrió pocas horas antes de que familiares y vecinos participaran este miércoles de la marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos . Según relató Heredia, la carta apareció entre las pertenencias de Agostina Vega cuando él y su esposa ordenaban la habitación de la adolescente.

"Anoche (por el martes) no pude dormir, no sé si era una señal o algo, pero con mi señora nos levantamos temprano, fuimos a acomodar la habitación de Agos y entre su ropita encontré esa carta. Es una carta dirigida al padre donde le pregunta por qué la maltrató toda la vida", contó visiblemente conmovido.

El abuelo destacó además un detalle que lo impactó profundamente: "No la firma como Agostina Vega , la firma como Agostina Heredia, mi apellido".

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la movilización realizada en el centro de Córdoba, donde parte de la familia decidió ausentarse momentáneamente del velatorio para participar de la manifestación y mantener vivo el reclamo de justicia.

La aparición de la carta volvió a poner el foco sobre la conflictiva relación entre Agostina Vega y su padre. Heredia afirmó que existe una denuncia por violencia contra Gabriel Vega y sostuvo que el contenido del escrito constituye una prueba más de los problemas que atravesaba la adolescente dentro de su entorno familiar.

Qué dijo sobre la madre de Agostina

"Todo lo que se habla de mi hija son mentiras, no la pueden estar basureando como la están basureando. Es una buena madre", afirmó al defender a Melisa Heredia, madre de Agostina, quien permanece internada en el Hospital San Roque bajo tratamiento médico debido al delicado estado emocional que atraviesa tras el crimen de su hija.

En la misma línea, el abuelo cuestionó duramente al expolicía y rechazó la imagen que, según él, intenta proyectar públicamente. "Quiere que la gente crea que él es buen padre, pero nunca lo fue", sostuvo.

La carta manuscrita ya fue entregada al fiscal Raúl Garzón, quien investiga las circunstancias que rodearon la desaparición y el asesinato de la adolescente.

El documento podría convertirse ahora en un elemento de interés para la causa, mientras la familia insiste en que se profundicen todas las líneas de investigación vinculadas al contexto personal y familiar de Agostina Vega.