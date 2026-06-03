Quién es la expareja de Claudio Barrelier que es acusada de cómplice por la familia de Agostina Vega

Durante los primeros días de investigación por el caso de Agostina Vega, el auto donde se cree que Claudio Barrelier trasladó los restos de la víctima hacia un descampado, comenzó a tomar relevancia para los fiscales y con ello, su dueña. Se trata de Soledad Andreani, quien habría sido pareja del detenido y fue acusada por parte de la familia de la menor asesinada como cómplice del presunto femicida.

Concretamente, la mujer se vio implicada en el caso por prestarle a Barrelier el Ford Ka con el que el fiscal Raúl Garzón asegura que se transportaron los restos de la menor asesinada hasta el descampado donde se dio el macabro hallazgo de su cadáver.

Cuando la investigación y el ojo público comenzaron a apuntar su nombre, Soledad rompió el silencio y salió a declarar frente a los medios. Ahí, visiblemente afectada, aseguró que Barrelier utilizó la intensidad de su vínculo para presionarla, a pesar de que se encontraban distanciados. "Nunca jamás me imaginé esto que pasó. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó ", expresó.

Sobre el momento que dejó el vehículo en sus manos, Andreani comentó: "Como a las 9 de la noche me dice que necesitaba llevarle ropa a un tío suyo y me pide el auto prestado. Me mandó tres mensajes insistiendo; era su intensidad de siempre, por eso no dudé en ese momento", recordó.

Finalmente, el encuentro se produjo el lunes feriado 25 de mayo . Barrelier llegó a su casa en Uber y, según ella, se mostró "tranquilo pero medio triste". Fue en ese momento cuando el sospechoso le confesó que ya había ido a declarar ante la Justicia por ser el último en ver a Agostina, aunque no profundizó en detalles.

El perfil de la expareja de Barrelier y el boliche que fue clausurado

Más allá del caso de Agostina Vega, Andreani es conocida dentro del ambiente del rock en Córdoba. Según afirma en sus redes sociales, la mujer se presenta como productora de eventos en un recinto nocturno llamado "Wachitas Bar". Además, en otros perfiles también incluye dentro de sus negocios a una compañía del mismo rubro llamada "RUMIHUASI Producciones".

En torno a este club nocturno, una de las publicaciones de la mujer lo describió como: "Un bar en el cual me costó mucho más que otro hacerlo propio, pero hoy no me imagino mi vida sin él; debe ser la única relación tóxica que tengo en mi vida ".

Sin embargo, en las últimas horas, y a raíz de los hechos que la vinculan con el caso de Agotina Vega, la cuenta oficial de este bar salió a desligarse de la situación y de Andreani: "El bar 'WACHITAS BAR' no tiene ningún tipo de participación ni vinculación con los hechos que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Asimismo, deseamos aclarar que las personas señaladas en algunas publicaciones no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento. Cualquier afirmación en sentido contrario es incorrecta".

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"Como cualquier empresa, nuestro comercio no tiene injerencia en la vida privada, relaciones personales o actividades particulares de empleados, clientes o terceros fuera del ámbito laboral", continuó el comunicado.

Además, aseguraron que se realizaron trabajos de la policía dentro del local: "Cuando las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes en nuestras instalaciones, colaboramos de manera inmediata y total, permitiendo el acceso y la revisión de las mismas, demostrando nuestra absoluta disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Como resultado, no se encontró ningún elemento que vincule al establecimiento con la investigación en cuestión".

No obstante, en las últimas horas se informó que, de manera preventiva, este bar fue clausurado mientras avanza la investigación.

La limpieza del vehículo: una versión clave para la Justicia

Uno de los puntos más críticos de la investigación gira en torno a las manchas de sangre halladas en el interior del automóvil. Soledad fue tajante al respecto y negó haber realizado una limpieza profunda para encubrir el hecho.

"El auto por dentro no se lavó o, al menos, yo no lo lavé", sentenció. Explicó que su hijo, Lautaro, le pidió a unos jóvenes de la cuadra que limpiaran el coche, pero el trabajo fue parcial: "Mi hijo les dijo que lo lavaran, pero no llegaba con la plata para que también lo laven por dentro, así que fue solo por fuera. Por dentro el auto estaba bien, no estaba como para lavarlo", detalló.

Esta declaración es fundamental para la fiscalía, que busca determinar si hubo un intento deliberado de borrar rastros biológicos. Mientras Soledad continúa colaborando en la causa, su testimonio refuerza la imagen de un Barrelier calculador que, según la querella, utilizó su entorno cercano para intentar asegurar su impunidad tras el crimen.