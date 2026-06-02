El papá de Agostina Vega respaldó al fiscal Garzón y su abogada calificó a Barrelier de "violador serial"

En una conferencia cargada de emoción, dolor y fuertes definiciones, Gabriel Vega, padre de Agostina Vega , habló públicamente sobre la investigación del femicidio de su hija y reclamó respeto para la memoria de la adolescente de 14 años.

Acompañado por sus representantes legales, Vega pidió un minuto de silencio en homenaje a Agostina antes de comenzar la conferencia y aseguró que el objetivo del encuentro era "contar la verdad" frente a lo que definió como versiones cruzadas y falsas que circularon en los últimos días.

"Esto es por ella y para que se sepa la verdad. Quiero que el foco esté puesto en Agostina, en la investigación y en todas las personas que puedan ser cómplices de esta situación", expresó.

Acompañado por sus abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani, el padre de la víctima de 14 años, asesinada por Claudio Barrelier , pidió “respeto a los medios” y respaldó el accionar del fiscal Raúl Garzón.

Uno de los momentos más contundentes de la conferencia estuvo vinculado a las versiones difundidas sobre la vida privada de la adolescente. Visiblemente conmovido, Gabriel Vega cuestionó a quienes difundieron información sobre supuestos aspectos íntimos de la víctima y denunció que se está produciendo una nueva forma de violencia contra su memoria.

FotoJet (48) El caso de Agostina Vega desató un gran conmoción en Cordoba. Uno por uno, los actores de la causa.

"No hablemos más de la intimidad de Agostina. Eso no la define. Era una víctima. Basta de revictimizarla", sostuvo. El padre también criticó publicaciones que hicieron referencia a presuntos embarazos o aspectos personales de la joven.

"Antes de hablar de esas cosas deberían recordar que hay un hijo de puta que asesinó a mi hija", manifestó.

Además, pidió que se difundan otras imágenes que reflejen quién era Agostina más allá de los aspectos que algunos medios decidieron destacar como en un boliche. "¿Por qué no muestran fotos de ella en la escuela? Esa también era Agostina", afirmó.

Críticas a la utilización política del caso

Uno de los primeros ejes de la conferencia fue el rechazo a la utilización política del femicidio. Vega aseguró que su familia no pertenece a ningún espacio político y cuestionó a dirigentes que se pronunciaron públicamente sobre el caso sin haber acompañado la búsqueda de la adolescente.

"Ninguno de los que hoy hablan se arremangó para salir a buscarla. Estábamos recorriendo barrios buscando a Agostina y nadie apareció", señaló. En ese sentido, pidió que la figura de su hija no sea utilizada para obtener rédito político.

Ricardo Moreno junto a Claudio Barrelier X

Durante varios pasajes de la conferencia, Gabriel Vega hizo referencia al impacto que tuvo la exposición pública sobre la familia. Según relató, desde que ocurrió el crimen no han podido atravesar el duelo debido a la constante presión mediática y a las consultas permanentes. También reclamó mayor empatía social frente a una situación que definió como devastadora.

Respaldo al fiscal y a la investigación

En otro tramo de la conferencia, Vega respondió a las críticas que surgieron en torno a la actuación de la Fiscalía. Lejos de cuestionar el trabajo judicial, el padre de Agostina expresó su respaldo al fiscal Raúl Garzón y aseguró que se sintió acompañado durante todo el proceso investigativo.

"No tenemos ningún problema con el fiscal porque creemos en la investigación y nos sentimos respaldados", afirmó la abogada Alanis, previo a que comenzaron a detallar una cronología de las actuaciones realizadas desde la denuncia de desaparición presentada el domingo 24 de mayo.

Tras respaldar el trabajo del fiscal Raúl Garzón, los abogados de la familia expusieron una detallada reconstrucción de las primeras horas de la investigación para responder a las críticas surgidas en torno a la actuación judicial.

fiscal garzón

Según explicaron, apenas dos horas después de radicada la denuncia por la desaparición de Agostina ya se habían activado numerosas medidas de búsqueda. Entre ellas, la activación del protocolo de desaparición de personas, la emisión del pedido de paradero, la intervención de la División Protección de las Personas, el análisis de redes sociales y la identificación de las personas señaladas inicialmente por la familia.

Los letrados remarcaron que la primera línea investigativa estuvo centrada en un joven identificado como "Franco", debido a que era la persona mencionada en la denuncia original presentada por la madre de la adolescente.

"A las pocas horas de la denuncia ya se habían realizado entrevistas a amigas, consultas al 911, comunicaciones con distintas dependencias policiales y verificaciones de domicilios. Toda la investigación apuntaba inicialmente a Franco porque era el dato que existía en ese momento", señalaron.

Durante la conferencia explicaron que recién durante la tarde del domingo comenzaron a surgir nuevos elementos a partir de ampliaciones testimoniales y de información aportada por terceros.

Por qué Barrelier no fue el foco inicial

Uno de los puntos que más interés despertó fue la explicación sobre cuándo apareció el nombre de Claudio Barrelier dentro del expediente. Los abogados sostuvieron que, hasta el martes por la mañana, el actual imputado no aparecía como principal sospechoso sino como una persona cercana al entorno familiar.

"Se lo mencionaba como un allegado, como alguien de confianza. No existían elementos que permitieran orientar toda la investigación hacia él desde el primer momento", explicaron.

Según detallaron, fue a partir de una nueva ampliación testimonial realizada por la mamá de Agostina, Melisa, durante la mañana del martes, cuando la Fiscalía comenzó a centrar la atención en Barrelier como uno de los principales involucrados en la desaparición de la adolescente.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cdrp8yxyvnvo Claudio Barrelier, de 33 años, fue detenido e imputado por el homicidio de Agostina. Redes Sociales

Los representantes legales también defendieron la decisión de realizar múltiples allanamientos simultáneos antes de avanzar sobre domicilios específicos. "En ese momento se la buscaba con vida. Por eso era necesario actuar sobre todos los lugares posibles al mismo tiempo y no limitarse a una sola vivienda", indicaron.

El encuentro entre el papá y Barrelier

Durante la conferencia también tomó nuevamente la palabra Gabriel Vega para relatar el momento en que logró entrevistarse con ahora imputado por femicidio mientras buscaba respuestas sobre el paradero de su hija.

El padre de Agostina contó que comenzó a investigar por su cuenta luego de enterarse de la desaparición y que logró obtener el número telefónico del ahora detenido.

Según relató, durante ese encuentro percibió contradicciones tanto en Barrelier como en una mujer que lo acompañaba. "Cuando yo empezaba a repreguntar, él se iba de foco. Y la persona que estaba al lado lo volvía a centrar y corregía lo que decía", aseguró.

A partir de esa situación, Vega sostuvo que existen otras responsabilidades que la Justicia debe investigar. Concretamente solicitaron que una mujer identificada como Soledad sea investigada por presunto encubrimiento. "Creemos que hay responsabilidades que todavía deben determinarse y esperamos que la Fiscalía avance sobre esas líneas", señalaron.

"No actuó solo"

Tras la explicación sobre las primeras horas de la investigación, Gabriel Vega fue consultado sobre las posibles motivaciones del crimen. La pregunta generó una fuerte reacción del padre de Agostina, quien rechazó cualquier intento de encontrar una lógica detrás de lo ocurrido. "¿Cómo voy a saber por qué lo hizo? No puedo estar en la cabeza de un psicópata", respondió visiblemente molesto.

Sin embargo, uno de los puntos más contundentes de la conferencia llegó cuando volvió a insistir en que Claudio Barrelier no habría actuado solo.

Consultado sobre si considera responsables a otras personas que se encontraban en el entorno del acusado, respondió afirmativamente y sostuvo que existen elementos que, a su entender, deberán ser analizados por la Justicia. "Quiero que todos caigan presos. Que no quede ninguno", afirmó.

Despedida Agostina Vega (1) Gabriela Yalangozian/MDZ

Los abogados de la familia confirmaron que solicitarán nuevas imputaciones dentro de la causa, aunque evitaron identificar públicamente a las personas señaladas. Explicaron que muchas de las medidas continúan bajo secreto de sumario y que revelar determinados datos podría afectar el avance de la investigación.

"Hay cosas que no podemos decir porque hay personas que siguen siendo investigadas. Lo importante es que la investigación todavía no terminó", señalaron.

En ese sentido, adelantaron que ya mantuvieron conversaciones con el fiscal Raúl Garzón para incorporar nuevas líneas investigativas y posibles responsabilidades penales.

Las pruebas de los allanamientos

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue el resultado de los procedimientos realizados en la vivienda de Barrelier. Los abogados defendieron el trabajo realizado por la Fiscalía y explicaron que las muestras y evidencias recolectadas durante los allanamientos resultan determinantes para la causa.

"El miércoles se extrajeron elementos fundamentales y concluyentes para la investigación", señalaron. Además, explicaron que la escena fue peritada en distintas oportunidades y que continúan realizándose nuevas medidas probatorias.

Según afirmaron, las pruebas obtenidas permitirían sostener una acusación sólida contra el único detenido por el femicidio. "Estamos convencidos de que las evidencias van a llevar a una condena de prisión perpetua", remarcaron.

En tanto, la abogada aseguró que hay hechos probatorios suficientes para que Barrelier reciba una “pena perpetua”. “Hubo otros delitos. Antes de esta locura cometió otros hechos aberrantes. Es un depravado, un violador serial”, expresó.

Claudio Gabriel Barrelier desaparición Agostina Córdoba Claudio Barrelier es el único detenido e imputado por el crimen de Agostina Vega. Facebook/claudio.barrelier

Además, desde la defensa de Vega admitieron la existencia de al menos “tres casos” que vinculan a Barrelier con antecedentes en hechos contra la integridad sexual de las personas.

"Este hombre nunca debió estar libre"

La conferencia también incluyó fuertes cuestionamientos sobre antecedentes penales previos de Barrelier. Tanto Gabriel Vega como los abogados consideraron que existieron antecedentes que debieron haber sido tenidos en cuenta para evitar que el acusado recuperara la libertad.

"Este tipo nunca tendría que haber estado en la calle", sostuvo uno de los representantes legales. La crítica estuvo vinculada a una causa anterior por hechos de violencia contra una mujer, situación que, según plantearon, debió haber generado mayores restricciones judiciales.

"Esto se podría haber evitado. Queremos una justicia completa y que todos los responsables rindan cuentas", afirmaron.

El recuerdo de Agostina

Sobre el cierre de la conferencia, el clima de tensión dio paso a un momento de profunda emoción cuando Gabriel Vega habló de su hija.

La describió como una adolescente alegre, solidaria y muy confiada, una característica que, según recordó, solía preocupar a quienes la rodeaban. "Era una nena feliz. Te transmitía una energía especial. Siempre estaba para todos", expresó.

Con la voz quebrada, recordó que muchas veces le aconsejaban que no confiara tan fácilmente en las personas. "Le decíamos que tuviera cuidado, pero era una adolescente. Era muy confiada", contó.

Otro de los momentos más sensibles de la conferencia se produjo cuando Gabriel Vega respondió a las versiones que circularon en los últimos días sobre su relación con Agostina. Acompañado por sus abogados, aclaró que los últimos contactos con su hija habían sido en marzo y que existió un conflicto familiar, aunque lo atribuyó a diferencias propias de la crianza y no a una falta de vínculo afectivo.

“Como cualquier padre e hija, hubo diferencias. Yo quería cuidarla. Escucho los audios que nos mandábamos y siempre era lo mismo: ‘Agostina, cuidate’, ‘no salgas sola’, ‘no vayas a tal lugar’. La amaba profundamente”, expresó.

Su defensa también rechazó las versiones que señalaban un supuesto abandono o maltrato y sostuvo que existen pruebas documentales y mensajes que muestran una relación cercana entre ambos.

La conferencia también estuvo marcada por reiterados pedidos de respeto hacia la familia de Agostina y finalizó con un pedido a los periodistas y a la sociedad toda: “Hay dos familias que están de luto. Lo único que pido es respeto”, afirmó.