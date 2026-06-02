El hombre que lavó el Ford Ka que habría sido usado Claudio Barrelier en el femicidio de Agostina Vega reveló qué vio

La causa por el femicidio de Agostina Vega avanzó en las últimas horas con el testimonio que podría llegar a ser determinante para la investigación que busca identificar el recorrido de Claudio Barrelier , el único detenido hasta el momento, en las horas del crimen.

La declaración de Gabriel, el encargado de un lavadero de autos del barrio Yofre, posee un carácter relevante ya que recibió el Ford Ka presuntamente por el único detenido en la causa para transportar los restos de la joven de 14 años y enfatizó en una situación que comenzó a tomar importancia con el correr de los días y de la cobertura del caso.

De acuerdo a lo detectado por el encargado del lavadero, el aspecto del auto por fuera parecía descuidado ya que tenía una capa importante de tierra y polvo acumulado.

“Me lo trajo el hijo de la dueña del auto. Lo trajeron con tierra nomás" contó Gabriel a Mitre Córdoba, y agregó: "Pero nada, no encontramos nada, porque nosotros hacemos lavado que es exterior nomás”. No obstante, al lavar las alfombras del interior, los trabajadores notaron una llamativa diferencia con el exterior del vehículo: por dentro, el coche estaba impoluto.

“Estaba limpio el auto adentro. Sí, sí, lo único que le sacamos fueron las alfombras, que las lavamos y las volvimos a colocar”, afirmó Gabriel.

La posibilidad de que el auto haya sido limpiado previamente fue señalada por el responsable del lavadero, a quien le llamó poderosamente la atención que no hubiera suciedad en el interior: “Puede haber habido una limpieza previa. Porque no había tierra adentro”.

El testimonio que podría ser clave en la causa

Para los investigadores, este dato resulta determinante. La principal hipótesis sostiene que Claudio Barrelier habría aprovechado la multitud y el movimiento generado por los festejos de Belgrano, el lunes posterior a la desaparición de Agostina, para desplazarse con el Ford Ka sin despertar sospechas. Según la reconstrucción del caso, el vehículo permaneció luego en una cochera privada antes de ser llevado a un lavadero.

Tras conocerse que el automóvil estaba vinculado al femicidio de la adolescente, Gabriel, uno de los empleados que trabajó sobre el vehículo, contó el impacto que le produjo la noticia.

“Nos sentimos mal porque, de alguna manera, habíamos sido parte de algo tan feo. No es algo normal”, expresó, todavía conmocionado por haber manipulado el auto que los investigadores consideran clave para reconstruir el traslado del cuerpo de la víctima.

Su declaración ya fue incorporada al expediente y podría aportar elementos relevantes para esclarecer los movimientos de Barrelier en los días posteriores al crimen y las presuntas maniobras destinadas a eliminar rastros o evidencias.