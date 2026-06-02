La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un elemento que generó fuerte impacto público. Se trata de un video registrado en 2015 en el que Claudio Barrelier , hoy detenido e imputado por el crimen de la adolescente de 14 años, aparece realizando encuestas callejeras sobre violencia de género y otras problemáticas sociales.

Las imágenes difundidas muestran al acusado recorriendo distintos sectores urbanos y dialogando con vecinos para conocer sus opiniones sobre temas que formaban parte del debate público de aquel momento.

En el material audiovisual se observa a Barrelier entrevistando a distintas personas en la vía pública. Entre las consultas que realiza aparece una vinculada directamente a la violencia contra las mujeres.

" ¿Qué opina sobre la violencia de género y la familia? ", pregunta a uno de los entrevistados. En otro tramo del video también consulta: "¿Cree que el aborto tiene que legalizarse?".

El registro fue realizado más de una década antes de que el hombre quedara bajo la lupa judicial por el crimen que conmociona a Córdoba y al país.

La difusión de las imágenes provocó sorpresa debido al contraste entre aquellas entrevistas sobre violencia de género y la grave acusación que hoy enfrenta.

Difunden un video de Claudio Barrelier realizando una encuesta sobre violencia de género Difunden un video de Claudio Barrelier realizando una encuesta sobre violencia de género

El principal acusado del femicidio

Barrelier, de 33 años, permanece detenido y es el único imputado en la causa que investiga el asesinato de Agostina Vega.

La fiscalía lo acusa de homicidio agravado por violencia de género, figura contemplada como femicidio en el Código Penal y que prevé la pena de prisión perpetua en caso de una eventual condena.

Mientras avanza la investigación, los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir los movimientos del acusado y determinar qué ocurrió durante las últimas horas de vida de la adolescente.

En los próximos días, el fiscal Raúl Garzón volvería a indagar a Barrelier en busca de nuevos elementos que permitan esclarecer completamente el caso. Paralelamente, continúan desarrollándose distintas medidas probatorias, peritajes y análisis de evidencias incorporadas al expediente.

Aunque actualmente existe un único detenido, tanto familiares de Agostina como algunos funcionarios señalaron públicamente que no descartan que puedan existir otras responsabilidades vinculadas al hecho, una hipótesis que sigue siendo evaluada por la Justicia.