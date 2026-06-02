Eduardo Feinmann apuntó contra la madre de Agostina Vega tras el femicidio: "Gran cuota de responsabilidad"

El brutal asesinato de Agostina Vega sigue conmocionando a todo el país y diferentes figuras se encuentran analizando el caso. El hallazgo de los restos de la joven se realizó en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra tras una semana intensa de búsqueda.

De acuerdo con la autopsia, los investigadores determinaron que la adolescente murió por "asfixia mecánica" y que fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada. Asimismo, Agostina presentaba un “severo daño en las vísceras” y pérdida de integridad en distintos órganos.

Eduardo Feinmann opinó sobre el caso y fue muy crítico respecto al papel de Melisa Heredia, madre de la menor: "La lupa está puesta también sobre la madre de Agostina. Sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto ".

"Me parece que la madre de Agostina también tiene su gran cuota de responsabilidad y no puede quedar afuera de la discusión. La verdad es que no supo ejercer su rol, no supo poner límites, confundió amistad con crianza y con su permisividad expuso a su propia hija a situaciones de horror", sostuvo el conductor en su programa de Radio Mitre.

melisa mamá de agostina vega Eduardo Feinmann apuntó contra Melisa, la madre de Agostina Vega. Foto: captura de video.

En el final, agregó: "Su función como madre era protegerla y no lo hizo... Muy por el contrario, terminó actuando como facilitadora para que este chacal, este asesino y femicida termine matándola como la mató". Además, dejó en claro que "el asesino merece todo el peso de la ley, pero eso no convierte a la madre en un ser inocente".