La durísima crítica de Eduardo Feinmann tras el femicidio de Agostina Vega: "Se hizo todo tarde"

El femicidio de Agostina Vega sigue conmocionando a Córdoba y en las últimas horas finalmente se conocieron los primeros detalles de la autopsia a los restos de la menor de 14 años. Mientras tanto, Eduardo Feinmann decidió hablar sobre lo ocurrido y apuntó contra la Justicia tras el triste final.

Los investigadores descartaron que la adolescente estuviera embarazada y establecieron que murió por “asfixia mecánica”. Además, a partir de estudios complementarios, determinaron que fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada.

El conductor de A24 habló sobre el femicidio y el accionar del personal que estuvo al mando de la investigación: "Qué fin de semana hemos tenido, no hemos parado. Que quede bien claro que estamos hablando de un femicidio, asesinaron a una niña de 14 años y no fue un simple homicidio, fue claramente un femicidio ".

Sobre el caso, Feinmann expresó que la imputación llegó "tarde porque ya la nena había desaparecido ya sabía que estaba muerta y todavía el fiscal el sábado no hablaba de femicidio. Como siempre, tarde".

Captura de pantalla 2026-06-01 202018 Eduardo Feinmann fue contundente. Foto: captura de video / A24.

"En Córdoba me parece que se hizo todo tarde, todo", sentenció el periodista sobre el conmocionante caso en el que Claudio Barriel cometió un asesinato brutal. También aclaró que hay que poner el ojo en el "asesino y en el violador".