La información de Eduardo Feinmann sobre la chance de que Patricia Bullrich o Mauricio Macri confirmen su candidatura a la presidencia

Eduardo Feinmann se refirió a la posibilidad de que Patricia Bullrich o Mauricio Macri lancen de manera inminente su candidatura a la presidencia, y fue categórico a la hora de compartir la información que tiene sobre la chance de que tal situación suceda.

Durante el pase con Pablo Rossi, el conductor de El Noticiero (A24) se mostró impactado por la afirmación que hizo un colega sobre una supuesta decisión que habría tomado la actual senadora. "Hoy me sorprendió Marcelo Bonelli tirando una primicia, yo la verdad que en el radar no lo tenía. Bullrich candidata a presidente según él", comenzó Feinmann sobre la versión que compartió el mencionado comunicador en Radio Mitre.

Luego el periodista remarcó sobre la hipótesis de que Patricia Bullrich inicie un camino por fuera de La Libertad Avanza: "Yo no lo veo, porque eso es romper definitivamente con el Gobierno. No la veo queriendo competir con Milei. Hoy querer competir con Milei es tirarte al precipicio".

Por otro lado, para ilustrar lo desatinado que resulta proclamar candidatos a 16 meses de las elecciones de 2027, Eduardo Feinmann enumeró que los triunfos de Cristina Fernández Kirchner en su reelección, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei; no figuraban en ningún tipo de pronóstico más de un año antes de que la ciudadanía pase por las urnas.

Tras pedir bajar la ansiedad en la baraja de nombres por la compulsa en las próximas elecciones, Feinmann advirtió que existe la posibilidad de que a principios del año que viene irrumpa de la nada algún nuevo candidato.

La aclaración de Eduardo Feinmann sobre si el presunto acercamiento entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri

La aclaración de Eduardo Feinmann sobre el abrazo entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri

En tanto que sobre el fogoneo de la supuesta candidatura de la senadora, el conductor trazó como hipótesis: "O es alguien del entorno de Bullrich que le encantaría que fuera presidente porque sino esa persona es la nada misma. O es alguien que la quiere perjudicar lanzándola ahora".

Cerrando la posibilidad de que Patricia Bullrich esté en sintonía con proclamar su aspiración a la presidencia en 2027, la periodista Mariel Fitz Patrick leyó un mensaje que publicó la funcionaria en su cuenta de X, respondiendo a los dichos de Marcelo Bonelli con la frase: "No está cool compartir fake news".

Además, sobre el enfático abrazo entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich en una reciente cena, Eduardo Feinmann enfatizó que se ha sobredimensionado tal gesto como un guiño político, cuando según el periodista fue simplemente un acto de cortesía y educación del expresidente con la senadora.

La versión de Eduardo Feinmann sobre la chance de que Mauricio Macri sea candidato

La versión de Eduardo Feinmann sobre la chance de que Mauricio Macri sea candidato

En otro ángulo, sobre la chance de que Macri esté armando su escenario de cara a una candidatura en las próximas elecciones, Feinmann subrayó: "Para mí no va, y no es una expresión de deseo, es la información de hoy... Yo creo que él deja abierta la ventana sin decir que no, porque necesita una fuerza política como para después si hay que negociar, negociar".

Por último, para Eduardo Feinmann hay una cuestión de ego vinculado a los expresidentes por mantenerse en escena, que también aplica a la figura del expresidente. Mientras que a manera de cierre y como dato de color, el conductor sumó que según se enteró, Antonia, la hija adolescente de Mauricio Macri, alertó a su padre en relación a un posible regreso electoral diciéndole: "Ni loco te tenés que meter ahí, de ninguna manera".