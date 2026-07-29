Eduardo Feinmann disparó una sarcástica metáfora sobre el "forúnculo en el traste" de Cristina Fernández de Kirchner

Al hablar sobre la tensa interna en el peronismo, Eduardo Feinmann ironizó sobre el dilema que enfrenta la expresidenta en el juego del poder.

Eduardo Feinmann analizó este martes durante el pase con Pablo Rossi en A24 la interna del peronismo, y mientras los conductores hablaban sobre las tensiones entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, el líder de El Noticiero sorprendió con una filosa lectura sobre el dilema que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Le surgió una astilla de su propio palo, que es Axel Kicillof, o como diría mi abuela, un forúnculo en el traste. Eso le salió, que es peor que un granito", comenzó con sarcasmo el periodista.

Luego Eduardo Feinmann redobló la apuesta y le consultó a Claudio Zin en la mesa: "Doctor, científicamente, el forúnculo en el traste que le ha salido a Cristina con Axel, ¿es mucho más complicado que un granito, no?".

Eduardo Feinmann, picante con Cristina Fernández de Kirchner Ante la picante pregunta de Feinmann, Zin no dudó en responder: "Sí, porque tenés que operarlo, la única forma de sacarlo es esa".

En medio del inesperado debate sobre el metafórico "forúnculo en el traste" de Cristina Fernández de Kirchner, otro integrante de El Noticiero de A24 interrogó: "¿Uno se puede sentar con algo así?". Entonces, el médico recordó: "Hay un aro de goma que venden en algunas farmacias todavía, inflable, lo inflás y lo ponés en el asiento".