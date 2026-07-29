La inesperada e impactante confesión de Jorge Rial sobre su carrera que dejó boquiabiertos a todos

El periodista fue entrevistado para Desayuno Americano e hizo una revelación sobre su carrera que nadie se esperaba.

Jorge Rial dio una nota para un móvil de Desayuno Americano y sorprendió a todos con sus inesperadas declaraciones respecto a su carrera. Todo comenzó cuando el cronista del programa quiso saber si imaginaba un regreso al mundo del espectáculo. Recordemos que Rial por varios años fue el conductor de Intrusos.

"¿Volverías al espectáculo?", le preguntó el notero. Lejos de dejar lugar a dudas, Rial descartó esa posibilidad.

Esto fue lo que dijo Jorge Rial en Desayuno Americano sobre su carrera "No creo. Estoy muy desactualizado con el espectáculo. No estoy muy enganchado con el espectáculo. No, no", afirmó el comunicador.

Pero esa no fue la única definición que dio. Al profundizar sobre su futuro profesional, impactó al admitir que hoy su mirada está puesta mucho más cerca del final de su carrera que del inicio de nuevos desafíos.