Jorge Rial acusó duramente a Luis Ventura y el periodista de América lo fulminó: el motivo de la pelea

Los conductores fueron protagonistas en redes sociales luego de que el conductor de C5N arremetió nuevamente contra su excompañero.

Jorge Rial y Luis Ventura eran más que compañeros, eran grandes amigos. Sin embargo, con el pasar de los años y conflictos, su relación de amistad se rompió y en las últimas horas el periodista de C5N volvió a la carga contra el conductor de Primicias Ya (América TV).

Todo se dio luego de las declaraciones que realizó Karina Mazzocco en la mesa de Mirtha Legrand. La exfigura de América decidió hablar sobre su polémica salida del aire y dejó en claro que "me dolió la forma y la manera (cómo salió del aire). Entiendo que es un negocio, no estoy en desacuerdo con la decisión, pero sí con las maneras".

El clip se viralizó en la red social X (antes Twitter) y Jorge Rial no dudó en arremeter contra Luis Ventura: "¿Y Woody no te defendió? Ah, se quedó con tu trabajo. Eso te pasó por confiar en ese muñeco".

El picante cruce entre Jorge Rial y Luis Ventura Jorge Rial apuntó contra Luis Ventura tras la declaración de Karina Mazzocco. X / @rialjorge. Horas después, Luis Ventura redobló la apuesta y lo destrozó: "Che Cossa Nostra!!! Quedate tranquilo, que Woody bancó y más de lo que tenía que bancar... Nunca dejó gente en la calle a la que estrelló en su Ferrari mentirosa e hizo renunciar de otros trabajos".