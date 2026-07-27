La feroz publicación de Wanda Nara en medio de la guerra judicial con Mauro Icardi: "Psicópata"

Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram una durísima reflexión tras la nueva pelea con el padre de sus hijas.

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a sacarse chispas a través de las redes sociales. Todo se dio luego de una publicación que hizo el futbolista celebrando el fallo judicial en Italia a su favor y, por supuesto, que la conductora no se quedó callada.

La pareja de la China Suárez expresó que la jueza de Italia decidió rechazar el pedido de la mediática, quien, según Icardi, reclamó "la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por el divorcio".

Es por esto que Nara rompió el silencio y dejó en claro que "hoy la Justicia italiana dijo que espera sentencia final para la compensación. Es lógico, yo tengo trabajo, la otra parte no... De todos modos, se sabe que en la sentencia final me corresponde".

La fuerte reflexión de Wanda Nara tras su nueva pelea con Mauro Icardi Wanda Nara contra Mauro Icardi. Instagram / @wanda_nara. Pero esto no es todo, ya que luego de este descargo, volvió a cargar contra su exmarido: "Separarte de un psicópata o narcisista te hace vulnerable a formas de violencia extrema, sobre todo si hay hijos de por medio".