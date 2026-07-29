Nicolás Cabré tomó una fuerte decisión con su obra de teatro tras la muerte de su hermano
El actor está pasando uno de los momentos más difíciles y lanzó un comunicado sobre lo que sucederá con la obra teatral.
El 26 de julio Nicolás Cabré y toda su familia sufrieron un duro golpe luego del inesperado fallecimiento de Duilio Cabré, su hermano. El actor fue quien lo comunicó en redes y realizó una sentida despedida que conmovió a los seguidores.
"Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar", expresó el actor en uno de los párrafos.
Duilio, a diferencia de Nicolás, tuvo siempre un perfil bajo y se ganaba la vida como taxista. Este trabajo no fue coincidencia, ya que el padre de ambos también manejaba un taxi años atrás y él tomó la posta.
El comunicado de Nicolás Cabré en medio del difícil momento que atraviesa
En medio de todo el dolor, Nicolás Cabré comunicó cambios en las funciones de la obra de teatro en la que está participando: "Esta semana, por motivos personales de público conocimiento, vamos a hacer únicamente las funciones del viernes y sábado, para poder despedirnos de esta temporada en Buenos Aires".
"Más adelante vamos a pasar información sobre las opciones y de qué pueden hacer aquellos que ya tenían sus entradas. Pido disculpas si esta modificación genera algún inconveniente y agradezco de corazón la comprensión y el cariño de siempre", cerró Nicolás Cabré.