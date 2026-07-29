Nicolás Cabré tomó una fuerte decisión con su obra de teatro tras la muerte de su hermano

El actor está pasando uno de los momentos más difíciles y lanzó un comunicado sobre lo que sucederá con la obra teatral.

El 26 de julio Nicolás Cabré y toda su familia sufrieron un duro golpe luego del inesperado fallecimiento de Duilio Cabré, su hermano. El actor fue quien lo comunicó en redes y realizó una sentida despedida que conmovió a los seguidores.

"Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar", expresó el actor en uno de los párrafos.

Duilio, a diferencia de Nicolás, tuvo siempre un perfil bajo y se ganaba la vida como taxista. Este trabajo no fue coincidencia, ya que el padre de ambos también manejaba un taxi años atrás y él tomó la posta.

El comunicado de Nicolás Cabré en medio del difícil momento que atraviesa Nicolás Cabré sobre su obra de teatro. Instagram: @nicolascabre80. En medio de todo el dolor, Nicolás Cabré comunicó cambios en las funciones de la obra de teatro en la que está participando: "Esta semana, por motivos personales de público conocimiento, vamos a hacer únicamente las funciones del viernes y sábado, para poder despedirnos de esta temporada en Buenos Aires".