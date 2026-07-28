El dolor de Nicolás Cabré por la muerte de su hermano Duilio: la historia detrás de su última foto juntos

A los 47 años falleció el hermano mayor del actor. Alejado de las cámaras, mantenía un vínculo muy cercano y entrañable con el artista.

Nicolás Cabré perdió el pasado domingo a su hermano Duilio Cabré a los 47 años. A diferencia de la figura de las novelas, el hombre eligió un camino completamente alejado de la exposición pública y los flashes, dedicándose de lleno al oficio de taxista, una profesión con un fuerte valor emocional para la familia por haber sido heredada de su padre.

La postal que corona el dolor Separados por apenas un año y ocho meses, la escasa diferencia de edad hizo que crecieran a la par, construyendo una relación entrañable marcada por la complicidad y el afecto incondicional. Aunque Nicolás siempre protegió la intimidad de su círculo más cercano, hoy cobra un valor profundamente conmovedor la última imagen pública que compartieron en las redes sociales.

La fotografía fue registrada el 6 de diciembre de 2025, durante la celebración del casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo. En aquella jornada de festejo al aire libre, se los pudo ver posando abrazados, sonrientes junto a su grupo íntimo de amigos. Duilio, luciendo un elegante traje en sintonía con el del novio, reflejaba la inmensa alegría de acompañar a su hermano en uno de los momentos más trascendentales de su vida.

Un duro golpe familiar y la pausa en el teatro Cabré se despidió de su hermano en la tarde del domingo. IG @nicocabre80 La trágica noticia impactó de lleno en la vida del actor, quien tomó la decisión inmediata de suspender sus compromisos y funciones teatrales para refugiarse en la intimidad junto a los suyos. Este doloroso presente se suma a un antecedente muy cercano: el fallecimiento de su madre, Cristina Birckenstaedt, en junio de 2025, configurando un período sumamente complejo y desgarrador para la familia Cabré.