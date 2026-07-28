Brenda Asnicar y Laura Esquivel revelaron fuertes recuerdos de Juan Darthés: del "asco" al vínculo "paternal"

Años después de que saliera a la luz uno de los casos más resonantes del mundo del espectáculo, Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron sobre cómo transitaron internamente la situación de abuso que sufrió Thelma Fardin. En OLGA, las actrices detallaron las diferencias en sus experiencias durante las giras y cómo la falta de contención familiar expuso a gran parte del elenco.

Al ser consultadas sobre si estaban al tanto de lo que ocurría en aquel momento, ambas actrices fueron categóricas, pero desde lugares muy distintos. Esquivel remarcó de entrada: "Nunca supimos nada. O sea, no se hablaba nada internamente". Sin embargo, aportó una mirada mucho más incisiva sobre los comportamientos del actor en el set y la manipulación que ejercía. "Esos depredadores también van por abajo. Obvio, saben hacerlo. Justamente se encargan de que todo el mundo los crea encantadores", disparó sin filtro.

La dura postura de Asnicar: "Este chabón es un asco" Aunque Asnicar admitió que la noticia la descolocó, también confesó que las actitudes del actor no le resultaban del todo ajenas: "Me sorprendió muchísimo, aunque de alguna forma lo creí 100% porque tenía fama de que se quería levantar tipo a la maquilladora, a la peinadora".

Para graficar el clima que se vivía en las giras, la actriz trajo a la mesa un recuerdo muy puntual sobre los comentarios del equipo técnico: "Me acuerdo de tal maquilladora, como en un pasillo, diciendo, tipo, 'este chabón estaba al acecho'. Como que daba esa sensación". Además, sumó el peso de los antecedentes en el medio: "Aparte también otras mujeres, actrices que habían trabajado con él, grandes, habían dicho 'este chabón es un asco'".

El relato de Esquivel: "Paternal" Los actores en época de rodaje. Archivo MDZ Por su parte, la vivencia de Laura Esquivel fue diametralmente opuesta, marcada por la presencia constante de su familia y una imagen completamente distorsionada del agresor. Al ser interpelada sobre cómo no notó nada siendo tan chica, la actriz se sinceró: "Lo que yo te puedo contar, que también fue muy difícil en su momento cuando pasó, es que la relación que tenía con él era súper paternal, de padre a hija".