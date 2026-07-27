Con guiños a Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven al Gran Rex tras 19 años: los detalles

Después de recorrer Europa con localidades agotadas y más de 40.000 entradas vendidas, Laura Esquivel y Brenda Asnicar regresarán a Buenos Aires con Amigas del Corazón World Tour , el espectáculo que revive las canciones de Patito Feo, la telenovela argentina que se convirtió en un fenómeno internacional. La cita será el 14 de octubre en el Teatro Gran Rex , el mismo escenario donde ambas artistas protagonizaron una exitosa temporada en 2007.

La presentación en Buenos Aires representa uno de los momentos más importantes de la gira internacional. No solo marca el regreso de Laura Esquivel y Brenda Asnicar a los escenarios argentinos, sino también el reencuentro con el teatro donde presentaron La historia más linda en el Teatro , un espectáculo que realizó 34 funciones y convocó a más de 100.000 espectadores .

A casi dos décadas de aquel éxito, las protagonistas volverán al Gran Rex para reencontrarse con el público argentino en un show que propone revivir el universo musical de Patito Feo desde una nueva perspectiva.

La preventa comenzará el jueves 30 de julio a las 12 , exclusivamente para clientes BBVA Visa , quienes podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés durante ese período.

Por su parte, la venta general se habilitará el viernes 31 de julio a las 12 , a través de TuEntrada.com , con todos los medios de pago. Los clientes de BBVA Visa también mantendrán el beneficio de las seis cuotas sin interés durante toda la etapa de comercialización.

Una gira que ya conquistó Europa

Antes de anunciar su llegada a la Argentina, Amigas del Corazón World Tour inició su recorrido internacional con presentaciones en Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoles y Milán.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar presentarán "Amigas del Corazón". Gentileza

Según informó la producción, los primeros conciertos reunieron a más de 40.000 espectadores, quienes acompañaron a las artistas interpretando las canciones que formaron parte de una de las producciones juveniles argentinas más exitosas de habla hispana.

Todas las fechas de Amigas del Corazón

17 de junio – Atenas (Grecia) – Lycabettus Theatre

– Lycabettus Theatre 19 de junio – Madrid (España) – Movistar Arena

– Movistar Arena 20 de junio – Marbella (España) – Starlite

– Starlite 27 de junio – Roma (Italia) – Cavea Auditorium PDM

– Cavea Auditorium PDM 28 de junio – Nápoli/Nápoles (Italia) – Palapartenope

– Palapartenope 1 de julio – Milán (Italia) – Unipol Forum

– Unipol Forum 31 de julio – Guayaquil (Ecuador) – Coliseo Voltaire

– Coliseo Voltaire 2 de agosto – Ciudad de México (México) – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional 23 de septiembre – Bogotá (Colombia) – Movistar Arena

– Movistar Arena 25 de septiembre – Lima (Perú) – Costa 21

– Costa 21 14 de octubre - Buenos Aires (Argentina) - Teatro Gran Rex

- Teatro Gran Rex Patito Feo, un fenómeno que trascendió generaciones

Desde su estreno en abril de 2007, Patito Feo logró una repercusión que trascendió las fronteras argentinas. La telenovela fue emitida en más de 50 países de Latinoamérica, Europa y Asia, convirtiéndose en una de las producciones juveniles de mayor alcance internacional. Además, llegó a ser la serie más vista de Disney Channel y desarrolló una importante carrera musical.

A lo largo de los años, el fenómeno dio origen a cuatro giras internacionales que reunieron a más de dos millones de espectadores, con presentaciones en escenarios de Argentina, España, Italia, Grecia y México, entre otros países.

Su discografía también alcanzó una importante repercusión internacional. Los álbumes Patito Feo: La historia más linda y Patito Feo en el Teatro encabezaron rankings de ventas en distintos mercados y obtuvieron reconocimientos en países como Argentina, España, Italia, Grecia, Portugal, México y Colombia.

La producción también recibió una nominación a los Premios Emmy como Mejor Programa Infantil y Juvenil en 2008, además de múltiples reconocimientos en los Premios Gardel y los Premios Martín Fierro.