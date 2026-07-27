Se quemó: el insólito momento de Momi Giardina en el vivo de Luzu TV que desató las risas

Luzu TV fue noticia nuevamente, pero no por polémicas o disturbios generados en redes sociales. Esta vez, se trató de un blooper que tuvo como protagonista a Momi Giardina . Durante la última emisión del programa Nadie dice nada, la humorista y conductora sufrió un pequeño accidente que rápidamente desató las carcajadas.

Todo ocurrió cuando Momi , en un descuido y buscando refrescarse, agarró su recipiente. Sin embargo, su reacción inmediata lo dijo todo: había tomado el envase equivocado y "estaba tomando el agua hirviendo".

Lejos de ocultarlo, el equipo la mandó al frente al instante. " Agarró para tomar agua y es agua hirviendo" , relató entre risas uno de los presentes, exponiendo la distracción de la conductora frente a toda la audiencia.

Momi se tomó la situación con su clásico sentido del humor, aunque visiblemente sorprendida por el calor repentino que sintió al acercarse al recipiente. "Me vino todo un vaho caliente" , se excusó tentada.

A través de capturas filtradas por Ángel de Brito, salió a la luz una videollamada clave que compartieron Occhiato, Flor Peña y Marley (junto a una usuaria llamada Gabriela). El resultado de esta cumbre digital fue lapidario: según confirmaron en redes, decidieron "QUE NO VUELVE EL SHOW DEL VERANO".

Con Florencia oficialmente tachada de la grilla por decisión inamovible de Occhiato, la presión recayó de lleno sobre Marley. En una jugada al límite, el creador de Luzu TV le dejó en claro al histórico animador que tiene las puertas abiertas para regresar cuando quiera, pero con una condición innegociable: si vuelve, tiene que ser sin Flor Peña.

"La propuesta era volver juntos y ahora le tiró la pelota a Marley", sentenció De Brito. Ahora, el reloj corre y la decisión final está 100% sobre los hombros del conductor, quien deberá definir si retoma su espacio en el ecosistema digital en solitario o si se mantiene leal a su histórica dupla.