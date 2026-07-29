Florencia Vigna apuntó sorpresivamente contra Eduardo Feinmann y fue contundente: "Lo odiamos"

La artista se refirió a los comentarios realizados por el periodista durante el Mundial y no ocultó su desagrado: los detalles.

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, Florencia Vigna abordó la controversia mediática y futbolística generada entre Argentina y México durante la última Copa del Mundo. Al dialogar sobre las tensiones que surgieron en torno a este evento, la artista rechazó las generalizaciones sobre la actitud de los ciudadanos argentinos y se refirió específicamente al rol de Eduardo Feinmann.

Los dichos de Vigna: "Lo odiamos" En el transcurso de la charla, Vigna expresó su desacuerdo con quienes asumen que todo el país comparte la misma postura de confrontación. "¡Ay, eso es tremendo! ¿Por qué hablas en parte de todos los argentinos?", respondió al ser consultada sobre el tema. Acto seguido, la cantante y bailarina apuntó a la figura de Feinmann, afirmando: "El periodista que habló mal de México, muchos de allá lo odiamos".

Al analizar los motivos detrás de las declaraciones del conductor, la cantante consideró que se trata de una estrategia orientada a generar impacto mediático. "Todo el tiempo dice cosas polémicas para resaltar, ¿viste? Para que lo levanten", explicó Vigna. Asimismo, dejó en claro su postura respecto a este tipo de dinámicas en los medios: "En cualquier país que pase eso, me da mucha bronca la gente que hace eso para resaltar".

Los comentarios de Eduardo Feinmann Las declaraciones de Vigna remiten a la postura adoptada por Eduardo Feinmann durante el Mundial. En medio del clima competitivo de la fase de grupos, que enfrentó a las selecciones de Inglaterra y México, el periodista emitió una serie de comentarios críticos contra los mexicanos.