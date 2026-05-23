Macri en Mendoza: visitas, ausencias y sorpresas en el "Próximo Paso"

Mauricio Macri llegó a Mendoza cerca del mediodía y allí lo esperaba Gabriel Pradines , el presidente del PRO en la provincia. Por la tarde y la noche, el exmandatario llevó adelante una agenda apretada y aprovechó al máximo su visita en el marco del encuentro regional "Próximo Paso".

Luego de algunas reuniones con dirigentes regionales de Cuyo, Macri se encontró con el intendente lujanino Esteban Allasino, a quien llenó de elogios horas después durante su exposición en el hotel Hilton, en el encuentro regional “Próximo Paso”. Allí, arengó a los propios con un discurso a tono con sus últimas expresiones .

Por la noche, el expresidente compartió una cena íntima con el gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo. “Siempre es valioso poder dialogar y compartir miradas sobre la situación económica y social de la Argentina y de nuestra provincia. Son intercambios que aportan perspectiva y fortalecen el camino que estamos llevando adelante”, destacó Cornejo en su cuenta de X.

En su visita a Mendoza mantuve un encuentro de camaradería con el expresidente Mauricio Macri. Siempre es valioso poder dialogar y compartir miradas sobre la situación económica y social de la Argentina y de nuestra provincia. Son intercambios que aportan perspectiva y… pic.twitter.com/z8SEDbqTjW

Una de las sorpresas de la jornada fue la reaparición de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, quien fue una de las primeras oradoras de la noche y aprovechó la oportunidad para diferenciarse del gobierno de Javier Milei. Otros dirigentes nacionales fueron el exministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el exsenador entrerriano, Alfredo De Angeli, además de referentes regionales de provincias como San Juan, San Luis, La Rioja o Catamarca.

Gabriela Michetti en Mendoza

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La ausencia más notoria fue la de la vicegobernadora Hebe Casado, quien se distanció del PRO hace un tiempo. Sin embargo, sí estuvieron presentes algunos referentes del sector casadista como Pablo Priore o Lucas Faure. En unos meses, el partido elegirá a su conducción interna a nivel provincial luego de las caóticas elecciones de 2024.

Quienes tampoco estuvieron en el acto fueron Omar De Marchi ni Álvaro Martínez, históricos del PRO mendocino que hoy integran el Gobierno nacional en diferentes roles.

Mauricio Macro en Mendoza Hotel Hilton Marcos Garcia / MDZ

Sí marcaron presencia los referentes del Partido Libertario de Mendoza, encabezado por la docente Catalina Garay Lira. Desde el espacio señalaron que si bien esto no implica un acercamiento al partido amarillo, existe una buena relación con algunos dirigentes del PRO, vínculo que se remonta a la conformación de la alianza La Unión Mendocina en 2023.

En esa línea, desde el partido destacaron que hay “elementos valiosos” y “objetivos en común” con el PRO, además del respeto que sienten muchos militantes del espacio por la figura de Mauricio Macri tras el apoyo brindado a Milei antes del balotaje.